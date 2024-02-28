Скільки бійців "Азову" перебувають у російському полоні

Заступниця голови Асоціації сімей захисників "Азовсталі" Юлія Федосюк. Фото: скриншот

Заступниця голови Асоціації сімей захисників "Азовсталі" Юлія Федосюк заявила, що наразі у російському полоні перебуває 1700 воїнів Маріупольського гарнізону. Серед них — 900 бійців "Азову".

Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE.

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"Їх взагалі не відпускають останні бульше, ніж пів року. У травні 2023 року був великий і останній обмін полоненими, коли серед захисників були "азовці".

Я думаю, що "Азов" є дуже символічною річчю для РФ. Він був такою ціллю ще у 2014, коли російська пропагадистська машина його атакувала з різних сторін. Це дуже особливий підрозділ вмотивованих добровольців, людей, з якими Росія не може домовитися, не може їх зламати. Ми це бачили в Маріуполі. І, звісно, ціна в обмінах таких дуже висока", — сказала Федосюк.

Вона додала, що в РФ розуміють, що українці обожнюють "Азов" і окупанти можуть просити в обмін на них своїх найкращих військових.

Федосюк каже, що саме мітинги на підтримку бійців сприяють їх поверненню додому. Тому вона закликала долучатися до цієї справи усіх небайдужих.

Нагадаємо, у Києві відбулася мирна акція біля стін Київської міської державної адміністрації на підтримку Збройних сил. Вони вимагають 20% із бюджету столиці виділяти на потреби армії.

Раніше у Києві пройшла акція протесту на підтримку полонених азовців. На мітинг вийшли родичі українських захисників.