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Стало відомо, скільки бійців "Азову" перебувають у російському полоні

28 лютого 2024 06:10
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Скільки бійців "Азову" перебувають у російському полоні
Заступниця голови Асоціації сімей захисників "Азовсталі" Юлія Федосюк. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Заступниця голови Асоціації сімей захисників "Азовсталі" Юлія Федосюк заявила, що наразі у російському полоні перебуває 1700 воїнів Маріупольського гарнізону. Серед них — 900 бійців "Азову".

Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE.

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"Їх взагалі не відпускають останні бульше, ніж пів року. У травні 2023 року був великий і останній обмін полоненими, коли серед захисників були "азовці".

Я думаю, що "Азов" є дуже символічною річчю для РФ. Він був такою ціллю ще у 2014, коли російська пропагадистська машина його атакувала з різних сторін. Це дуже особливий підрозділ вмотивованих добровольців, людей, з якими Росія не може домовитися, не може їх зламати. Ми це бачили в Маріуполі. І, звісно, ціна в обмінах таких дуже висока", — сказала Федосюк. 

Вона додала, що в РФ розуміють, що українці обожнюють "Азов" і окупанти можуть просити в обмін на них своїх найкращих військових.

Федосюк каже, що саме мітинги на підтримку бійців сприяють їх поверненню додому. Тому вона закликала долучатися до цієї справи усіх небайдужих.

Нагадаємо, у Києві відбулася мирна акція біля стін Київської міської державної адміністрації на підтримку Збройних сил. Вони вимагають 20% із бюджету столиці виділяти на потреби армії.

Раніше у Києві пройшла акція протесту на підтримку полонених азовців. На мітинг вийшли родичі українських захисників.

полонені
полк "Азов"
війна в Україні
воїни

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