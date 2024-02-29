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Стало известно, сколько FPV-дронов изготовят украинские компании в этом году

29 февраля 2024 17:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Стало известно, сколько FPV-дронов изготовят украинские компании в этом году
Военный управляет дроном. Иллюстративное фото: Telegram/Александр Павлюк
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Владимир Зеленский заявлял о планах в 2024 году изготовить в Украине миллион беспилотников. Известно, что за два месяца этого года производители уже смогли изготовить около 200 тыс. FPV-дронов.

Об этом сообщила заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр для Forbes Ukraine.

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"Президент говорил об 1 млн дронов — наши мощности уже позволяют изготовить столько, и даже больше", — отметила она.

По словам Гвоздяр, в 2024 году возможности украинских производств смогут даже достичь уровня двух миллионов БпЛА разных типов, среди которых и FPV-дроны.

Кроме того, в настоящее время находятся в разработке FPV-дроны типа "крыло", а также легкие разведывательные, которые являются аналогом Mavic.

Напомним, 21 февраля украинский дрон впервые за два года сбил беспилотник российских войск. Это удалось сделать со второй попытки.

Также мы писали, что в течение недели украинские беспилотники "Армии дронов" поразили более 350 единиц вражеской техники.

беспилотники
оборонная сфера
дроны
война в Украине
производство

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