Стало відомо, скільки FPV-дронів виготовлять українські компанії цього року

Військовий керує дроном. Ілюстративне фото: Telegram/Олександр Павлюк

Президент Володимир Зеленський заявляв про плани у 2024 році виготовити в Україні мільйон безпілотників. Відомо, що за два місяці цього року виробники вже змогли виготовити близько 200 тис. FPV-дронів.

Про це повідомила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр для Forbes Ukraine.

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Виробництво дронів в Україні

"Президент говорив про 1 млн дронів — наші потужності вже дозволяють виготовити стільки, і навіть більше", — зауважила вона.

За словами Гвоздяк, у 2024 році спроможності українських виробництв зможуть навіть досягнути рівня двох мільйонів БпЛА різних типів, серед яких й FPV-дрони.

Крім того, наразі перебувають у розробці FPV-дрони типу "крило", а також легкі розвідувальні, що є аналогом Mavic.

Нагадаємо, 21 лютого український дрон вперше за два роки збив безпілотник російських військ. Це вдалося зробити з другої спроби.

Також ми писали, що впродовж тижня українські безпілотники "Армії дронів" уразили понад 350 одиниць ворожої техніки.