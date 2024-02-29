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Стало відомо, скільки FPV-дронів виготовлять українські компанії цього року

29 лютого 2024 17:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Стало відомо, скільки FPV-дронів виготовлять українські компанії цього року
Військовий керує дроном. Ілюстративне фото: Telegram/Олександр Павлюк
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент Володимир Зеленський заявляв про плани у 2024 році виготовити в Україні мільйон безпілотників. Відомо, що за два місяці цього року виробники вже змогли виготовити близько 200 тис. FPV-дронів. 

Про це повідомила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр для Forbes Ukraine.

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Виробництво дронів в Україні

"Президент говорив про 1 млн дронів — наші потужності вже дозволяють виготовити стільки, і навіть більше", — зауважила вона.

За словами Гвоздяк, у 2024 році спроможності українських виробництв зможуть навіть досягнути рівня двох мільйонів БпЛА різних типів, серед яких й FPV-дрони.

Крім того, наразі перебувають у розробці FPV-дрони типу "крило", а також легкі розвідувальні, що є аналогом Mavic.

Нагадаємо, 21 лютого український дрон вперше за два роки збив безпілотник російських військ. Це вдалося зробити з другої спроби.

Також ми писали, що впродовж тижня українські безпілотники "Армії дронів" уразили понад 350 одиниць ворожої техніки. 

безпілотники
оборонна сфера
дрони
війна в Україні
виробництво

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