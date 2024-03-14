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Столтенберг призвал срочно увеличить поставки военной помощи для Украины

14 марта 2024 14:02
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Столтенберг призвал срочно увеличить поставки военной помощи для Украины
Йенс Столтенберг. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в настоящее время в Украине существует дефицит боеприпасов. Он подчеркнул, что союзники в Альянсе должны срочно увеличить поставки военной помощи.

Об этом генсек сказал на пресс-конференции по представлению итогов 2023 года, передает Укринформ.

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"Украинцам хватает мужества, им не хватает боеприпасов. Сейчас пришло время для союзников мобилизовать все резервы и выявить политическую волю, чтобы предоставить Украине все необходимое для этой борьбы… Было бы большой исторической ошибкой позволить Путину победить", — сказал Столтенберг, отмечая важность увеличить военную помощь для Украины.

Напомним, 13 марта эмократы в Палате представителей Соединенных Штатов Америки собирают подписи, чтобы рассмотреть законопроект о финансировании национальной безопасности без решения спикера Майка Джонсона. Как известно, этот документ также предусматривает предоставление помощи Украине.

Также мы писали, что в Пентагоне рассказали о содержании нового пакета помощи Украине от США , предусматривающего ракеты для HIMARS, артиллерийские снаряды, зенитно-ракетное и противотанковое вооружение. Стоимость транша оценивается в 300 млн долларов США.

война
НАТО
ВСУ
военная помощь
Украина
боеприпасы
Йенс Столтенберг
война в Украине

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