Столтенберг призвал срочно увеличить поставки военной помощи для Украины

Йенс Столтенберг. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в настоящее время в Украине существует дефицит боеприпасов. Он подчеркнул, что союзники в Альянсе должны срочно увеличить поставки военной помощи.

Об этом генсек сказал на пресс-конференции по представлению итогов 2023 года, передает Укринформ.

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Военная помощь для Украины

"Украинцам хватает мужества, им не хватает боеприпасов. Сейчас пришло время для союзников мобилизовать все резервы и выявить политическую волю, чтобы предоставить Украине все необходимое для этой борьбы… Было бы большой исторической ошибкой позволить Путину победить", — сказал Столтенберг, отмечая важность увеличить военную помощь для Украины.

Напомним, 13 марта эмократы в Палате представителей Соединенных Штатов Америки собирают подписи, чтобы рассмотреть законопроект о финансировании национальной безопасности без решения спикера Майка Джонсона. Как известно, этот документ также предусматривает предоставление помощи Украине.

Также мы писали, что в Пентагоне рассказали о содержании нового пакета помощи Украине от США , предусматривающего ракеты для HIMARS, артиллерийские снаряды, зенитно-ракетное и противотанковое вооружение. Стоимость транша оценивается в 300 млн долларов США.