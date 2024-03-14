Столтенберг закликав терміново збільшити постачання військової допомоги для України

Єнс Столтенберг. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наразі в Україні існує дефіцит боєприпасів. Він наголосив, що союзники в Альянсі повинні терміново збільшити постачання військової допомоги.

Про це генсек сказав під час прес-конференції з представлення підсумків 2023 року, передає Укрінформ.

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Військова допомога для України

"Українцям не бракує мужності, їм бракує боєприпасів. Наразі прийшов час для союзників мобілізувати всі резерви та виявити політичну волю, щоб надати Україні все необхідне для цієї боротьби… Було б великою історичною помилкою дозволити Путіну перемогти", — сказав Столтенберг, наголошуючи на важливості збільшити військову допомогу для України.

Нагадаємо, 13 березня емократи в Палаті представників Сполучених Штатів Америки збирають підписи, щоб розглянути законопроєкт щодо фінансування національної безпеки без рішення спікера Майка Джонсона. Як відомо, цей документ також передбачає надання допомоги Україні.

Також ми писали, що в Пентагоні розповіли про вміст нового пакету допомоги Україні від США, який передбачає ракети для HIMARS, артилерійські снаряди, зенітно-ракетне й протитанкове озброєння тощо. Вартість траншу оцінюють в 300 млн доларів США.