Тяжело смотреть — Бутусов рассказал о жесткой ситуации под Авдеевкой (видео)

Украинский журналист, главный редактор издания "Цензор" Юрий Бутусов. Фото: facebook.com/butusov.yuriy

Главный редактор издания "Цензор" Юрий Бутусов заявил, что западнее Авдеевки, которую пришлось покинуть нашим военным, до сих пор не соорудили серьезной линии обороны. Таким образом, российские оккупанты продолжают наступать.

Соответствующее видео обнародовала Страна в Telegram в понедельник, 26 февраля.

Бутусов о ситуации в Авдеевке

"Нет слов. Разрыв: здесь в Киеве говорит одно Верховный главнокомандующий, но на фронте происходит совсем другое. Хочу сказать: за Авдеевкой никаких полевых линий укреплений не построено до сих пор. Я видел, как наших солдат в норках посреди поля атакуют российские дроны", — рассказал журналист.

Он заявил, что никаких выводов из предыдущих неудач не было сделано.

"Если власти не могут найти строителей, чтобы построить хотя бы элементарные тыловые линии обороны, если не найти инженеров для обслуживания современной техники, дронов, сенсоров, связи, если найти рабочих и технологов, чтобы производить боеприпасы, то штурмовиков не хватит никогда", — добавил Бутусов.

Что происходит на Авдеевском направлении

Напомним, что западнее Авдеевки Донецкой области идут тяжелые бои. Оккупанты в течение суток наступали на Степное, Бердичев, однако противника удалось отбить. Также, вероятно, враг закрепился в крайних домах в Орловке и в окрестностях Тоненького.

Также мы писали, что ВСУ отступили от села Ласточкино на Донетчине. Населенный пункт расположен вблизи Авдеевки, в 6 км от города.