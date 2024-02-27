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Тяжко дивитись — Бутусов розповів про жорстку ситуацію під Авдіївкою (відео)

27 лютого 2024 06:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Тяжко дивитись — Бутусов розповів про жорстку ситуацію під Авдіївкою (відео)
Український журналіст, головний редактор видання "Цензор" Юрій Бутусов. Фото: facebook.com/butusov.yuriy
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Головний редактор видання "Цензор" Юрій Бутусов заявив, що на захід від Авдіївки, яку довелося залишити нашим військовим, досі не спорудили серйозної лінії оборони. Таким чином, російські окупанти продовжують наступати.

Відповідне відео оприлюднила Страна в Telegram у понеділок, 26 лютого.

Бутусов про ситуацію в Авдіївці

"Немає слів. Розрив: тут у Києві говорить одне Верховний головнокомандувач, але на фронті відбувається зовсім інше. Хочу сказати: за Авдіївкою жодних польових ліній укріплень не збудовано й досі. Я бачив, як наших солдатів у нірках посеред поля атакують російські дрони", — розповів журналіст.

Він заявив, що жодних висновків із попередніх невдач не було зроблено.

"Якщо влада не може знайти будівельників, щоб побудувати хоча б елементарні тилові лінії оборони, якщо не знайти інженерів для обслуговування сучасної техніки, дронів, сенсорів, зв'язку, якщо знайти робітників і технологів, щоб виробляти боєприпаси, то штурмовиків не вистачить ніколи", — додав Бутусов.

Що відбувається на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, що на захід від Авдіївки Донецької області точаться важкі бої. Окупанти протягом доби наступали на Степове, Бердичів, однак противника вдалося відбити. Також, ймовірно, ворог закріпився в крайніх хатах в Орлівці та на околицях Тоненького.

Також ми писали, що ЗСУ відступили від села Ласточкине, що на Донеччині. Населений пункт розташований поблизу Авдіївки, за 6 км від міста.

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