ТОС-1А Солнцепек, использование оккупантами и ВСУ во время полномасштабной войны

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" на Донбассе. Фото: росСМИ

Номенклатура российской оккупационной армии, используемая в полномасштабной войне против Украины, достаточно широка. В сегодняшнем материале Новини.LIVE вы познакомитесь с одной из самых серьезных систем залпового огня, ТОС-1А "Солнцепек", которую Вооруженные силы Украины уже успели не только уничтожить, но и захватить, используя ее в дальнейшем против врага.

Что такое ТОС

С начала 70-х годов прошлого века в Советском Союзе начали разрабатывать так называемые тяжелые огнеметные системы (ТОС). Эти системы предназначались прежде всего для того, чтобы выводить из строя автомобильную и легко бронированную технику противника.

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Кроме того, ТОС с помощью объемного взрыва могли поджигать и разрушать различные здания. Ну, и, конечно же, уничтожать живую силу вражеской армии, причем как располагающуюся на открытой местности, так и находящуюся в фортификационных (оборонительных) сооружениях.

Принцип действия тяжелых огнеметных систем прост. Массированный удар неуправляемыми реактивными снарядами с термобарическими и зажигательными зарядами вызывает взрыв, большую температуру, ударную волну и разлет обломков снарядов. Все это и обеспечивает нужный результат.

"Солнцепек" — история создания, детали

Первой тяжелой огнеметной системой стала ТОС-1 "Буратино". Она разрабатывалась до 1979 года, после чего поступила на вооружение еще советской армии. После нескольких десятилетий использование "Буратино" уже в постсоветские времена российский военно-промышленный комплекс создал модернизированную систему ТОС-1А "Солнцепек", которая с 2001 года и находится на вооружении армии страны-агрессора.

Эта система отличается от базовой несколькими существенными нюансами. Во-первых, транспортно-заряжающая машина для ТОС-1А (собственно для боевой машины, БМ-1) создана на базе танка Т-72. Ранее для базовой модели эта система стояла на кузове грузового автомобиля КрАЗ, что иногда оборачивалось проблемами во время зарядки.

Кроме того, на "Солнцепеке" обновлены все основные системы. К примеру, установлен новый комплекс управления огнем. Также начали производиться и использоваться новые боеприпасы — неуправляемые реактивные снаряды (НКРС) калибра 220 мм МЕ.1.01.04 или МО.1.01.04М.

До войны в Украине

ТОС-1А "Солнцепек", по имеющимся данным, использовались уже в двух военных конфликтах. Причем только в одном это делала собственно российская армия. Речь идет о сирийской войне, в которой Россия воюет на стороне диктатора Башара Асада.

Еще в октябре 2015 года по меньшей мере одна система "Солнцепек" была замечена на транспортере в Сирии. То, что она была привезена из России — подчеркивал цвет камуфляжа, он был не пустынным, как логично было бы ожидать для техники, которая производилась для боев в сирийских условиях, а зеленый, характерный для РФ.

В следующем, 2016 году, в августе появилась информация об уничтожении системы ТОС-1А в районе сирийского города Алеппо. Считается, что точный удар по "Солнцепеку" был нанесен российским противотанковым ракетным комплексом "Корнет", который использовали силы сирийской оппозиции.

Еще по меньшей мере один "Солнцепек" использовался, если верить видеозаписям, выложенным в сети, во Второй карабахской войне. Использовала его союзная Российской Федерации Армения. Хотя сами армяне сообщали об уничтожении одной базовой модели ТОС-1 "Буратино", находившейся на вооружении азербайджанской армии.

Как ВСУ получили "Солнцепеки"

Конечно, россияне начали использовать тяжелые огнеметные системы при полномасштабном вторжении на территорию Украины. И тут их ждал сюрприз. Потому что украинские военные не только успешно уничтожали российскую технику, но и захватывали ее, используя в дальнейшем для своих нужд.

Так, еще в марте 2022-го в районе Чернигова подразделения Вооруженных сил Украины захватили одну огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек". Чуть позже в Харьковской области бойцы 93-й бригады "Холодный Яр" захватили еще и транспортно-заряжающую машину для "Солнцепека".

Использование ТОС-1А против россияне не заставило себя долго ждать. Уже в боях за Изюм ВСУ наносили удар по оккупационным войскам их же оружием. Известно также, что летом 2023 года украинские защитники успешно использовали "Солнцепеки" на Востоке.

И процесс уничтожения вражеской техники Силами обороны Украины продолжается. Так, на днях новый командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк показал, как украинские бойцы уничтожили еще один экземпляр ТОС-1А. А еще в мае 2022-го появилась информация о том, что на Харьковском направлении оккупанты использовали совершенно новую версию тяжелой огнеметной системы, ТОС-2 "Тосочка". Она еще полноценно не поступила на вооружение, но уже используется в войне в Украине. Похоже, скоро ВСУ будут иметь на своем счету уничтоженную российскую технику и этот экземпляр.