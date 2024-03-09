ТОС-1А Солнцепек, використання окупантами і ЗСУ під час повномасштабної війни

Важка вогнеметна система ТОС-1А "Солнцепек" на Донбасі. Фото: росЗМІ

Номенклатура російської окупаційної армії, яку та використовує у повномасштабній війні проти України, є досить широкою. У сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE ви познайомитеся із однією з найсерйозніших систем залпового вогню, ТОС-1А "Солнцепек", яку Збройні сили України уже встигли не тільки знищити, а й захопити, використовуючи її надалі проти ворога.

Що таке ТОС

З початку 70-х років минулого століття в Радянському Союзі почали розробляти так звані важкі вогнеметні системи (тяжелые огнеметные системы, ТОС). Ці системи призначалися перш за все для того, аби виводити з ладу автомобільну та легко броньовану техніку супротивника.

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Крім того, ТОСи за допомогою об’ємного вибуху могли підпалювати та руйнувати різноманітні будівлі. Ну, і, звісно ж, знищувати живу силу ворожої армії, причому як таку, що розташовується на відкритій місцевості, так і ту, що перебуває у фортифікаційних (оборонних) спорудах.

Принцип дії важких вогнеметних систем простий. Масований удар некерованими реактивними снарядами з термобаричними та запалювальними зарядами викликає вибух, велику температуру, а також ударну хвилю і розліт уламків снарядів. Усе це і забезпечує потрібний результат.

"Солнцепек" — історія створення, деталі

Першою важкою вогнеметною системою стала ТОС-1 "Буратино". Вона розроблялася до 1979 року, після чого надійшла на озброєння ще радянської армії. Після кількох десятиліть використання "Буратино", уже в пострадянські часи, російський військово-промисловий комплекс створив модернізовану систему ТОС-1А "Солнцепек", яка з 2001 року і перебуває на озброєння армії країни-агресора.

Ця система відрізняється від базової кількома суттєвими нюансами. По-перше, транспортно-заряджаюча машина для ТОС-1А (власне, для бойової машини, БМ-1) створена на базі танка Т-72. Раніше, для базової моделі, ця система стояла на кузові вантажного автомобіля КрАЗ, що іноді оберталося проблемами під час заряджання.

Крім того, на "Солнцепеке" оновлені усі основні системи. Наприклад, встановлено новий комплекс керування вогнем. Також почали виготовлятися і використовуватися нові боєприпаси — некеровані реактивні снаряди (НКРС) калібра 220 мм МО.1.01.04 або МО.1.01.04М.

До війни в Україні

ТОС-1А "Солнцепек", за наявними даними, використовувалися уже у двох військових конфліктах. Причому тільки у одному це робила власне російська армія. Йдеться про сирійську війну, у якій Росія воює на боці тамтешнього диктатора Башара Асада.

Ще в жовтні 2015 року щонайменше одна система "Солнцепек" була помічена на транспортері у Сирії. Те, що вона була привезена з Росії — підкреслював колір камуфляжу, він був не пустельний, як логічно було б очікувати для техніки, яка виготовлялася для боїв у сирійських умовах, а зелений, характерний для РФ.

Наступного, 2016-го року, у серпні з’явилася інформація про знищення системи ТОС-1А в районі сирійського міста Алеппо. Вважається, що влучний удар по "Солнцепеку" був нанесений російським же протитанковим ракетним комплексом "Корнет", який використовували сили сирійської опозиції.

Ще щонайменше один "Солнцепек" використовувався, якщо вірити відеозаписам, викладеним в мережі, у Другій карабаській війні. Використовувала його союзна Російській Федерації Вірменія. Хоча самі вірмени повідомляли про знищення однієї базової моделі ТОС-1 "Буратино", яка перебувала на озброєнні азербайджанської армії.

Як ЗСУ отримали "Солнцепеки"

Звісно ж, росіяни почали використовувати важкі вогнеметні системи і під час повномасштабного вторгнення на територію України. І тут на них чекав сюрприз. Бо українські військові не тільки успішно знищували російську техніку — а і захоплювали її, використовуючи надалі для своїх потреб.

Так, ще у березні 2022-го в районі Чернігова підрозділи Збройних сил України захопили одну вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек". Трохи згодом на Харківщині бійці 93-ї бригади "Холодний Яр" захопили ще й транспортно-заряджальну машину для "Солнцепека".

Використання ТОС-1А проти росіяни не змусило себе довго чекати. Уже в боях за Ізюм ЗСУ завдавали удару по окупаційних війська їхньою ж зброєю. Відомо також, що влітку 2023-го українські захисники успішно використовували "Солнцепеки" на Сході.

І процес знищення ворожої техніки Силами оборони України триває. Так, днями новий командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк показав, як українські бійці знищили ще один екземпляр ТОС-1А. А ще у травні 2022-го з’явилася інформація про те, що на Харківському напрямку окупанти використали зовсім нову версію важкої вогнеметної системи, ТОС-2 "Тосочка". Вона ще повноцінно не надійшла на озброєння — але уже використовується у війні в Україні. Схоже, скоро ЗСУ матимуть на своєму рахунку знищеної російської техніки і цей екземпляр.