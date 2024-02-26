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Тревога продолжается – опасность распространилась на западные области

26 февраля 2024 23:02
обновлено: 23:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Тревога продолжается – опасность распространилась на западные области
"Шахед" улетает в небе. Фото: delfi.lt
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине в понедельник, 26 февраля, продолжается около часа. Опасность охватила ряд восточных и несколько западных областей, где снуют вражеские беспилотники.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Военные предупреждают жителей Хмельницкой и Черкасской областей об угрозе враждебных БПЛА. Тем временем в Днепропетровской и Запорожской объявлена опасность из-за угрозы баллистики.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 23:05. Мониторинговый паблик "Николаевский Вавнек" сообщает о перелетевших в Украину российских беспилотниках в воздушном пространстве Молдовы. Также несколько целей было зафиксировано в сторону Румынии.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Вавнек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Вавнек"

Тем временем воздушная тревога продолжается в следующих областях:

Карта воздушных тревог в Украине 26 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:13. "Неопределенные БпЛА от границы с Молдовой - в направлении Хмельницкого!" – подтвердили Воздушные силы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 23:28. Беспилотники добрались до Ровенской области. Украинские защитники предупреждают об угрозе.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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