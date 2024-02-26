Тревога продолжается – опасность распространилась на западные области
Воздушная тревога в Украине в понедельник, 26 февраля, продолжается около часа. Опасность охватила ряд восточных и несколько западных областей, где снуют вражеские беспилотники.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
Военные предупреждают жителей Хмельницкой и Черкасской областей об угрозе враждебных БПЛА. Тем временем в Днепропетровской и Запорожской объявлена опасность из-за угрозы баллистики.
Обновлено 23:05. Мониторинговый паблик "Николаевский Вавнек" сообщает о перелетевших в Украину российских беспилотниках в воздушном пространстве Молдовы. Также несколько целей было зафиксировано в сторону Румынии.
Тем временем воздушная тревога продолжается в следующих областях:
Обновлено 23:13. "Неопределенные БпЛА от границы с Молдовой - в направлении Хмельницкого!" – подтвердили Воздушные силы.
Обновлено 23:28. Беспилотники добрались до Ровенской области. Украинские защитники предупреждают об угрозе.
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