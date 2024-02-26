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Тривога продовжується — небезпека поширилась на західні області

26 лютого 2024 23:02
оновлено: 23:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Небезпека поширилась на західні області — де оголосили повітряну тривогу зараз 26 лютого
"Шахед" летить в небі. Фото: delfi.lt
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні в понеділок, 26 лютого, продовжується близько години. Небезпека охопила низку східних та кілька західних областей, де сновигають ворожі безпілотники. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Повітряна тривога зараз 26 лютого

Військові попереджають мешканців Хмельницької та Черкаської областей про загрозу ворожих БпЛА. Тим часом у Дніпропетровській та Запорізькій оголошено небезпеку через загрозу балістики.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 23:05. Моніторинговий паблік "Николаевский Вавнек" повідомляє про російські безпілотники в повітряному просторі Молдови, які перелетіли в Україну. Також кілька цілей зафіксували в бік Румунії.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Вавнек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Вавнек"

Тим часом повітряна тривога продовжується в таких областях:

Мапа повітряних тривог в Україні 26 лютого
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:13. "Невизначені БпЛА від кордону з Молдовою — у напрямку Хмельницького!" — підтвердили Повітряні сили.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 23:28. Безпілотники дістались Рівненської області. Українські захисники попереджають про загрозу.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 23:33. Повітряні сили попереджають, що БпЛА з Рівненщини прямують на північ.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Мапа повітряних тривог в Україні 26 лютого
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:46. "Почервоніли" Сумська та Харківська область.

Мапа повітряних тривог в Україні 26 лютого
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Повітряні сили попереджають про ворожі "шахеди" на північному сході, що прямують на південний захід.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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