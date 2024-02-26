Небезпека поширилась на західні області — де оголосили повітряну тривогу зараз 26 лютого

Тривога продовжується — небезпека поширилась на західні області
Повітряна тривога в Україні в понеділок, 26 лютого, продовжується близько години. Небезпека охопила низку східних та кілька західних областей, де сновигають ворожі безпілотники.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Повітряна тривога зараз 26 лютого
Військові попереджають мешканців Хмельницької та Черкаської областей про загрозу ворожих БпЛА. Тим часом у Дніпропетровській та Запорізькій оголошено небезпеку через загрозу балістики.
Оновлено 23:05. Моніторинговий паблік "Николаевский Вавнек" повідомляє про російські безпілотники в повітряному просторі Молдови, які перелетіли в Україну. Також кілька цілей зафіксували в бік Румунії.
Тим часом повітряна тривога продовжується в таких областях:
Оновлено 23:13. "Невизначені БпЛА від кордону з Молдовою — у напрямку Хмельницького!" — підтвердили Повітряні сили.
Оновлено 23:28. Безпілотники дістались Рівненської області. Українські захисники попереджають про загрозу.
Оновлено 23:33. Повітряні сили попереджають, що БпЛА з Рівненщини прямують на північ.
Оновлено 23:46. "Почервоніли" Сумська та Харківська область.
Повітряні сили попереджають про ворожі "шахеди" на північному сході, що прямують на південний захід.
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