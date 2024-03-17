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Гражданские профессии на войне — кому "Азов" готов платить до 125 000 грн

17 марта 2024 02:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Гражданские профессии на войне — кому "Азов" готов платить до 125 000 грн
Бойцы полка "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Полк "Азов" нуждается в свои батальоны и другие подразделения многих гражданских специалистов, среди которых пожарный-водитель. Обязательно требуется опыт работы на пожарной службе и непосредственное участие в ликвидации пожаров.

Об этом свидетельствует вакансия на сайте по поиску работы Work.ua, появившаяся в пятницу, 15 марта.

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Какие обязанности пожарного-водителя

Работник должен будет выполнять следующие обязанности:

  • эксплуатация и обслуживание пожарного автомобиля;
  • поддержание противопожарного состояния на территории ответственности;
  • участвовать в ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций;
  • довоз личного состава к месту вызова;
  • умение уверенно управлять пожарным автомобилем при разных условиях на дорогах и в любую погоду, соблюдая правила дорожного движения и инструкции по эксплуатации пожарного автомобиля.
Вакансия пожарный-водитель в полку "Азов" на сайте по поиску работы Work.ua
Вакансия пожарный-водитель в полку "Азов" на сайте по поиску работы Work.ua. Фото: скриншот

Также пожарный-водитель должен быть гражданином Украины, иметь опыт работы в соответствующей отрасли, готов работать в зоне боевых действий, иметь хорошее состояние здоровья и физической подготовки, а также не иметь непогашенной судимости за уголовные преступления и административные правонарушения.

Азовцы предлагают следующие условия работы:

  • официальная мобилизация до окончания военного положения или служба по контракту;
  • денежное довольствие в соответствии со стандартами ВСУ — от 25 до 125 тыс. грн;
  • возможность перевода для действующих военнослужащих;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, в случае чего будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Какие еще специалисты нужны "Азову"

Напомним, что "Азов" ищет водителя трала. Требуется опыт работы от 2 лет, водительские удостоверения категории СЕ и умение работать в команде. Преимуществом будет опыт военной службы в должности водителя или смежных.

Также мы писали, что "Азову" нужен психолог, который должен иметь соответствующее образование и опыт работы, уметь работать с военными. Преимуществом также станет офицерское воинское звание.

ВСУ
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