Гражданские профессии на войне — кому "Азов" готов платить до 125 000 грн
Полк "Азов" нуждается в свои батальоны и другие подразделения многих гражданских специалистов, среди которых пожарный-водитель. Обязательно требуется опыт работы на пожарной службе и непосредственное участие в ликвидации пожаров.
Об этом свидетельствует вакансия на сайте по поиску работы Work.ua, появившаяся в пятницу, 15 марта.
Какие обязанности пожарного-водителя
Работник должен будет выполнять следующие обязанности:
- эксплуатация и обслуживание пожарного автомобиля;
- поддержание противопожарного состояния на территории ответственности;
- участвовать в ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций;
- довоз личного состава к месту вызова;
- умение уверенно управлять пожарным автомобилем при разных условиях на дорогах и в любую погоду, соблюдая правила дорожного движения и инструкции по эксплуатации пожарного автомобиля.
Также пожарный-водитель должен быть гражданином Украины, иметь опыт работы в соответствующей отрасли, готов работать в зоне боевых действий, иметь хорошее состояние здоровья и физической подготовки, а также не иметь непогашенной судимости за уголовные преступления и административные правонарушения.
Азовцы предлагают следующие условия работы:
- официальная мобилизация до окончания военного положения или служба по контракту;
- денежное довольствие в соответствии со стандартами ВСУ — от 25 до 125 тыс. грн;
- возможность перевода для действующих военнослужащих;
- возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, в случае чего будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.
Какие еще специалисты нужны "Азову"
Напомним, что "Азов" ищет водителя трала. Требуется опыт работы от 2 лет, водительские удостоверения категории СЕ и умение работать в команде. Преимуществом будет опыт военной службы в должности водителя или смежных.
Также мы писали, что "Азову" нужен психолог, который должен иметь соответствующее образование и опыт работы, уметь работать с военными. Преимуществом также станет офицерское воинское звание.
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