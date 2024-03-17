Цивільні професії на війні — кому "Азов" готовий платити до 125 000 грн

Бійці полку "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308

Полк "Азов" потребує до своїх батальйонів та інших підрозділів багатьох цивільних спеціалістів, серед яких пожежник-водій. Обов’язково потрібен досвід роботи на пожежній службі та безпосередньої участі в ліквідації пожеж.

Про це свідчить вакансія на сайті з пошуку роботи Work.ua, що з'явилася у п'ятницю, 15 березня.

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Які обов'язки пожежника-водія

Працівник повинен буде виконувати такі обов'язки:

експлуатація і обслуговування пожежного автомобіля;

підтримання протипожежного стану на території відповідальності;

брати участь в ліквідації пожеж та надзвичайних ситуацій;

довіз особового складу до місця виклику;

вміння впевнено керувати пожежним автомобілем за різних умов на дорогах і за будь-якої погоди, дотримуючись правил дорожнього руху та інструкції з експлуатації пожежного автомобіля.

Вакансія пожежник-водій в полку "Азов" на сайті з пошуку роботи Work.ua. Фото: скриншот

Також пожежник-водій повинен бути громадянином України, мати досвід роботи в відповідній галузі, бути готовим працювати в зоні бойових дій, мати хороший стан здоров’я та фізичної підготовки, а також не мати непогашеної судимості за кримінальні злочини та адміністративні правопорушення.

Натомість азовці пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація до закінчення воєнного стану або служба за контрактом;

грошове забезпечення відповідно до стандартів ЗСУ — від 25 до 125 тис. грн;

можливість переведення для чинних військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій у разі чого нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Які ще фахівці потрібні "Азову"

Нагадаємо, що "Азов" шукає водія трала. Потрібен досвід роботи від 2 років, посвідчення водія категорії СЕ та вміння працювати в команді. Перевагою буде досвід військової служби на посаді водія або суміжних.

Також ми писали, що "Азову" потрібен психолог, який повинен мати відповідну освіту та досвід роботи, вміти працювати з військовими. Перевагою також буде офіцерське військове звання.