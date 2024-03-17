Цивільні професії на війні — кому "Азов" готовий платити до 125 000 грн
Полк "Азов" потребує до своїх батальйонів та інших підрозділів багатьох цивільних спеціалістів, серед яких пожежник-водій. Обов’язково потрібен досвід роботи на пожежній службі та безпосередньої участі в ліквідації пожеж.
Про це свідчить вакансія на сайті з пошуку роботи Work.ua, що з'явилася у п'ятницю, 15 березня.
Які обов'язки пожежника-водія
Працівник повинен буде виконувати такі обов'язки:
- експлуатація і обслуговування пожежного автомобіля;
- підтримання протипожежного стану на території відповідальності;
- брати участь в ліквідації пожеж та надзвичайних ситуацій;
- довіз особового складу до місця виклику;
- вміння впевнено керувати пожежним автомобілем за різних умов на дорогах і за будь-якої погоди, дотримуючись правил дорожнього руху та інструкції з експлуатації пожежного автомобіля.
Також пожежник-водій повинен бути громадянином України, мати досвід роботи в відповідній галузі, бути готовим працювати в зоні бойових дій, мати хороший стан здоров’я та фізичної підготовки, а також не мати непогашеної судимості за кримінальні злочини та адміністративні правопорушення.
Натомість азовці пропонують такі умови роботи:
- офіційна мобілізація до закінчення воєнного стану або служба за контрактом;
- грошове забезпечення відповідно до стандартів ЗСУ — від 25 до 125 тис. грн;
- можливість переведення для чинних військовослужбовців;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій у разі чого нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.
Які ще фахівці потрібні "Азову"
Нагадаємо, що "Азов" шукає водія трала. Потрібен досвід роботи від 2 років, посвідчення водія категорії СЕ та вміння працювати в команді. Перевагою буде досвід військової служби на посаді водія або суміжних.
Також ми писали, що "Азову" потрібен психолог, який повинен мати відповідну освіту та досвід роботи, вміти працювати з військовими. Перевагою також буде офіцерське військове звання.
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