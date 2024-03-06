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В Бердянске прогремел мощный взрыв — ликвидирован организатор псевдовыборов

6 марта 2024 15:14
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Бердянске прогремел мощный взрыв — ликвидирован организатор псевдовыборов
Разрушенные дома в Бердянске. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Мощные взрывы прозвучали в оккупированном Бердянске в среду, 6 марта. Предварительно, ликвидирован один из организаторов псевдовыборов в городе.

Об этом сообщила глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина в Telegram.

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Галицина сообщила, что взрыв произошел в микрорайоне Колония, в результате которого был уничтожен один из лидеров организации так называемых "выборов" президента РФ. 

"В преддверии "выборов" и, особенно после взрыва, оккупанты будут увеличивать количество силовиков. Поэтому в очередной раз призываем бердянцев быть осмотрительными и осторожными. Избегать большого скопления людей, представителей избирательных комиссий и сами участки. Не исключены провокации со стороны оккупантов", — сообщила Галицина.

Бердянск
Сообщение Виктории Галициной. Фото: скриншот

Напомним, в российской Республике Тува в среду, 6 марта, раздался мощный взрыв. На Шагонарской теплоэлектроцентрали вспыхнул пожар.

Также взрывы раздались в Одессе вечером, 5 марта. Оккупанты атаковали город беспилотниками.

взрыв
Бердянск
оккупация
ликвидация
война в Украине
Россия

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