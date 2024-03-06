У Бердянську пролунав потужний вибух — ліквідовано організатора псевдовиборів

Зруйновані будинки у Бердянську. Фото: Reuters

Потужні вибухи пролунали в окупованому Бердянську у середу, 6 березня. Попередньо ліквідовано одного з організаторів псевдовиборів у місті.

Про це повідомила голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна у Telegram.

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Галіціна повідомила, що вибух стався у мікрорайоні Колонія, внаслідок якого було знищено одного з лідерів організації так званих "виборів" президента РФ.

"Напередодні "виборів", і особливо після вибуху, окупанти збільшуватимуть кількість силовиків. Тому вкотре закликаємо бердянців бути обачними та обережними. Уникати великого скупчення людей, представників виборчих комісій і самі дільниці. Не виключені провокації з боку окупантів", — повідомила Галіціна.

Повідомлення Вікторії Галіціної. Фото: скриншот

Нагадаємо, у російській Республіці Тува в середу, 6 березня, пролунав потужний вибух. На Шагонарській теплоелектроцентралі спалахнула пожежа.

Також вибухи пролунали в Одесі ввечері, 5 березня. Окупанти атакували місто безпілотниками.