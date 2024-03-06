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У Бердянську пролунав потужний вибух — ліквідовано організатора псевдовиборів

6 березня 2024 15:14
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Бердянську пролунав потужний вибух — ліквідовано організатора псевдовиборів
Зруйновані будинки у Бердянську. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Потужні вибухи пролунали в окупованому Бердянську у середу, 6 березня. Попередньо ліквідовано одного з організаторів псевдовиборів у місті.

Про це повідомила голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна у Telegram.

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Галіціна повідомила, що вибух стався у мікрорайоні Колонія, внаслідок якого було знищено одного з лідерів організації так званих "виборів" президента РФ.

"Напередодні "виборів", і особливо після вибуху, окупанти збільшуватимуть кількість силовиків. Тому вкотре закликаємо бердянців бути обачними та обережними. Уникати великого скупчення людей, представників виборчих комісій і самі дільниці. Не виключені провокації з боку окупантів", — повідомила Галіціна.

Бердянськ
Повідомлення Вікторії Галіціної. Фото: скриншот

Нагадаємо, у російській Республіці Тува в середу, 6 березня, пролунав потужний вибух. На Шагонарській теплоелектроцентралі спалахнула пожежа.

Також вибухи пролунали в Одесі ввечері, 5 березня. Окупанти атакували місто безпілотниками.

вибух
Бердянськ
окупація
ліквідація
війна в Україні
Росія

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