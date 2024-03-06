У Бердянську пролунав потужний вибух — ліквідовано організатора псевдовиборів
Потужні вибухи пролунали в окупованому Бердянську у середу, 6 березня. Попередньо ліквідовано одного з організаторів псевдовиборів у місті.
Про це повідомила голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна у Telegram.
Вибухи у Бердянську
Галіціна повідомила, що вибух стався у мікрорайоні Колонія, внаслідок якого було знищено одного з лідерів організації так званих "виборів" президента РФ.
"Напередодні "виборів", і особливо після вибуху, окупанти збільшуватимуть кількість силовиків. Тому вкотре закликаємо бердянців бути обачними та обережними. Уникати великого скупчення людей, представників виборчих комісій і самі дільниці. Не виключені провокації з боку окупантів", — повідомила Галіціна.
Нагадаємо, у російській Республіці Тува в середу, 6 березня, пролунав потужний вибух. На Шагонарській теплоелектроцентралі спалахнула пожежа.
Також вибухи пролунали в Одесі ввечері, 5 березня. Окупанти атакували місто безпілотниками.
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