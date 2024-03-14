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В Белгороде прогремели мощные взрывы — россияне заявляют об обстреле

14 марта 2024 08:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Белгороде прогремели мощные взрывы — россияне заявляют об обстреле
Пожар в Белгороде. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В российском Белгороде в четверг, 14 марта, раздались мощные взрывы. Местные заявляют об обстреле. По их словам, якобы было попадание в автомобиль на дороге.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Белгороде

В сети публикуют моменты взрывов в российском городе.

В Белгороде объявили ракетную опасность. Сейчас там раздается сигнал воздушной тревоги.

Местные также заявляют, что якобы было попадание в автомобиль.

"Передо мной только машина взорвалась", — сказал россиянин в видео.

Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в селе Прохоровка упали и сдетонировали два беспилотника. В результате этого загорелась кровля дома, еще одно жилье повреждено обломками.

Также в российском Белгороде дрон атаковал здание ФСБ. В результате взрыва был поврежден фасад и выбиты окна, без пострадавших.

россия
война
взрыв
россияне
обстрелы
Белгородская область

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