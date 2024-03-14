В Белгороде прогремели мощные взрывы — россияне заявляют об обстреле
В российском Белгороде в четверг, 14 марта, раздались мощные взрывы. Местные заявляют об обстреле. По их словам, якобы было попадание в автомобиль на дороге.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрывы в Белгороде
В сети публикуют моменты взрывов в российском городе.
В Белгороде объявили ракетную опасность. Сейчас там раздается сигнал воздушной тревоги.
Местные также заявляют, что якобы было попадание в автомобиль.
"Передо мной только машина взорвалась", — сказал россиянин в видео.
Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в селе Прохоровка упали и сдетонировали два беспилотника. В результате этого загорелась кровля дома, еще одно жилье повреждено обломками.
Также в российском Белгороде дрон атаковал здание ФСБ. В результате взрыва был поврежден фасад и выбиты окна, без пострадавших.
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