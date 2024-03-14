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У Бєлгороді пролунали потужні вибухи — росіяни заявляють про обстріл

14 березня 2024 08:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Бєлгороді пролунали потужні вибухи — росіяни заявляють про обстріл
Пожежа в Бєлгороді. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У російському Бєлгороді у четвер, 14 березня, пролунали потужні вибухи. Місцеві заявляють про обстріл. За їхніми словами, нібито було влучання в автомобіль на дорозі.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи в Бєлгороді

У мережі публікують момент вибухів у російському місті.

У Бєлгороді оголосили ракетну небезпеку. Наразі там лунає сигнал повітряної тривоги.

Місцеві також заявляють, що нібито було влучання в автомобіль.

"Переді мною щойно машина вибухнула", — сказав росіянин у відео.

Нагадаємо, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що в селі Прохорівка впали та здетонували два безпілотники. Внаслідок цього загорілася покрівля будинку, ще одне житло пошкоджено уламками.

Також у російському Бєлгороді дрон атакував будівлю ФСБ. Внаслідок вибуху був пошкоджений фасад та вибиті вікна, без постраждалих. 

росія
війна
вибух
росіяни
обстріли
Бєлгородська область

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