У Бєлгороді пролунали потужні вибухи — росіяни заявляють про обстріл
У російському Бєлгороді у четвер, 14 березня, пролунали потужні вибухи. Місцеві заявляють про обстріл. За їхніми словами, нібито було влучання в автомобіль на дорозі.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибухи в Бєлгороді
У мережі публікують момент вибухів у російському місті.
У Бєлгороді оголосили ракетну небезпеку. Наразі там лунає сигнал повітряної тривоги.
Місцеві також заявляють, що нібито було влучання в автомобіль.
"Переді мною щойно машина вибухнула", — сказав росіянин у відео.
Нагадаємо, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що в селі Прохорівка впали та здетонували два безпілотники. Внаслідок цього загорілася покрівля будинку, ще одне житло пошкоджено уламками.
Також у російському Бєлгороді дрон атакував будівлю ФСБ. Внаслідок вибуху був пошкоджений фасад та вибиті вікна, без постраждалих.
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