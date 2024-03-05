В Белгородской области горит нефтебаза

Пожар на нефтебазе в Белгородской области. Фото: росСМИ

В Белгородской области произошел масштабный пожар на Губкинской нефтебазе, который якобы атаковал беспилотник. Перед этим были слышны мощные взрывы.

Об этом сообщают росСМИ и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Отмечается, что дроны якобы атаковали нефтебазу в селе Долгое Белгородской области. На территории предприятия начался сильный пожар. Местные утверждают, что слышали сильние взрывы.

Пожар на нефтебазе в Белгородской области. Фото: росСМИ

Пожар на нефтебазе в Белгородской области. Фото: росСМИ

Гладков подтвердил взрыв и пожар и написал, что пострадавших нет.

"ЧП в Губкинском городском округе. После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет. Оперативные и аварийные службы работают на месте. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", — говорится в сообщении.

Напомним, 29 февраля в Азовском море произошел пожар на одном из катеров береговой охраны пограничной службы ФСБ России. Среди экипажа есть пострадавшие.

Ранее, 24 февраля, СБУ и ГУР организовали атаку на металлургический комбинат в российском Липецке. Он работает на военно-промышленном комплексе РФ и выполняет большое количество государственных заказов. Сырье из этого предприятия идет на изготовление российских ракет, артиллерии, беспилотников и т.д.

В то же время глава разведки Кирилл Буданов заявил, что такие "неожиданные события" в России будут случаться до тех пор, пока она будет вести открытую войну против Украины.