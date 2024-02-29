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В Азовському морі горіло судно ФСБ — окупанти зазнали втрат

29 лютого 2024 17:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Азовському морі горіло судно ФСБ — окупанти зазнали втрат
Російський катер берегової охорони. Ілюстративне фото: wikipedia.org
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Азовському морі сталася пожежа на одному з катерів берегової охорони прикордонної служби ФСБ Росії. Серед екіпажу є постраждалі.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України в четвер, 29 лютого.

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"В акваторії Азовського моря зафіксовано пожежу на одному із катерів берегової охорони прикордонної служби ФСБ Росії. Вогонь охопив ходову рубку російського судна", — йдеться в повідомленні ГУР.

Розвідники перехопили повідомлення екіпажу катера. На судні заявили про пожежу й викликали аварійну групу для гасіння вогню та евакуації поранених.
 
"Пожежа, ходова рубка, зв'язок відсутній... Кількість постраждалих збільшилась до п'яти. Необхідна терміново аварійна група", — йдеться на записах.

В ГУР уточнюють причини пожежі на російському катері, а також характер втрат окупантів.

Нагадаємо, сьогодні у порту Санкт-Петербурга сталася пожежа на російському криголамі "Єрмак". В МНС Росії зазначили, що це судно вже начебто не використовують.

Також ми писали, що станом на 29 лютого ракетоносії армії РФ розташовані у пунктах базування. На чергуванні в Чорному морі перебуває лише один корабель. 

пожежа
корабель
Азовське море
окупанти
перехоплення ГУР
війна в Україні

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