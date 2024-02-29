Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow В Азовском море горело судно ФСБ — оккупанты понесли потери arrow

В Азовском море горело судно ФСБ — оккупанты понесли потери

29 февраля 2024 17:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Азовском море горело судно ФСБ — оккупанты понесли потери
Российский катер береговой охраны. Иллюстративное фото: wikipedia.org
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Азовском море произошел пожар на одном из катеров береговой охраны пограничной службы ФСБ России. Среди экипажа есть пострадавшие.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины в четверг, 29 февраля.

Читайте также:

Что известно о пожаре на катере РФ 29 февраля

"В акватории Азовского моря зафиксирован пожар на одном из катеров береговой охраны пограничной службы ФСБ России. Огонь охватил ходовую рубку российского судна", — говорится в сообщении ГУР.

Разведчики перехватили сообщение экипажа катера. На судне заявили о пожаре и вызвали аварийную группу для тушения огня и эвакуации раненых.
 
"Пожар, ходовая рубка, связь отсутствует... Количество пострадавших увеличилось до пяти. Необходима срочно аварийная группа", — говорится на записях.

В ГУР уточняют причины пожара на российском катере, а также характер потерь оккупантов.

Напомним, сегодня в порту Санкт-Петербурга произошел пожар на российском ледоколе "Ермак". В МЧС России отметили, что это судно уже вроде бы как не используется.

Также мы писали, что по состоянию на 29 февраля ракетоносители армии РФ расположены в пунктах базирования. На дежурстве в Черном море находится только один корабль.

пожар
корабль
Азовское море
оккупанты
перехват ГУР
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

15 февраля 2024
Новость с видео

20:45 Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей

28 февраля 2024

07:46 Лунин уйдет из Реала — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба

21 февраля 2024
Новость с видео

07:04 Экономическое бронирование от призыва — какие два варианта возможны в Украине

08:39 Выплаты за контракт с ВСУ — как изменились суммы в 2024 году

25 февраля 2024

19:28 Украинцам будут выдавать временное удостоверение вместо паспорта — какая причина