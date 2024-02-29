В Азовском море горело судно ФСБ — оккупанты понесли потери
В Азовском море произошел пожар на одном из катеров береговой охраны пограничной службы ФСБ России. Среди экипажа есть пострадавшие.
Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины в четверг, 29 февраля.
Что известно о пожаре на катере РФ 29 февраля
"В акватории Азовского моря зафиксирован пожар на одном из катеров береговой охраны пограничной службы ФСБ России. Огонь охватил ходовую рубку российского судна", — говорится в сообщении ГУР.
Разведчики перехватили сообщение экипажа катера. На судне заявили о пожаре и вызвали аварийную группу для тушения огня и эвакуации раненых.
"Пожар, ходовая рубка, связь отсутствует... Количество пострадавших увеличилось до пяти. Необходима срочно аварийная группа", — говорится на записях.
В ГУР уточняют причины пожара на российском катере, а также характер потерь оккупантов.
Напомним, сегодня в порту Санкт-Петербурга произошел пожар на российском ледоколе "Ермак". В МЧС России отметили, что это судно уже вроде бы как не используется.
Также мы писали, что по состоянию на 29 февраля ракетоносители армии РФ расположены в пунктах базирования. На дежурстве в Черном море находится только один корабль.
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