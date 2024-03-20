В Беларусь снова привезли похищенных украинских детей из оккупированной Херсонщины

Угнанные дети. Фото: Белорусски Гаюн

В Беларусь привезли 40 похищенных украинских детей из оккупированной Херсонской области. Маленьких украинцев разместили в реабилитационно оздоровительном центре "Лесная поляна" в Гродненской области, где они пробудут до 28 марта.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусски Гаюн".

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Отмечается, что государственный белорусский телеканал ОНТ выпустил о детях сюжет. Там рассказали, что украинцы, которых привезли в Беларусь возрастом от 8 до 15 лет. Все они родом из Херсона, но сейчас живут в оккупированных Россией Геническу, Крыму, а также Краснодарском крае.

Кроме того, в материале их назвали "россиянами".

Известно, что по-прежнему перевозкой детей занимался фонд Алексея Талая, который за соответствующие преступления находится под санкциями Украины и ЕС. Сама же поездка, как рассказывают пропагандисты, организована совместными усилиями президента Беларуси Александра Лукашенко и коллаборанта Владимира Сальдо.

Напомним, Россия похитила немало гражданских граждан Украины, среди которых есть и дети. По словам уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, маленьких украинцев оккупанты воспитывают на свой маневр и "промывают мозги пропагандой".

На днях на подконтрольную Украине территорию вернули опекунскую семью, в которой воспитывают троих детей в возрасте от 11 до 17 лет. Сейчас мать с детьми ждет реабилитация.