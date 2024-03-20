У Білорусь знову привезли викрадених українських дітей з окупованої Херсонщини

Викрадені діти. Фото: Беларускі Гаюн

До Білорусі привезли 40 викрадених українських дітей з окупованої Херсонської області. Маленьких українців розмістили в реабілітаційно-оздоровчому центрі "Лісова поляна" у Гродненській області, де вони пробудуть до 28 березня.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

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Зазначається, що державний білоруський телеканал ОНТ випустив про дітей сюжет. Там розповіли, що українці, яких привезли до Білорусі, віком від 8 до 15 років. Усі вони родом з Херсону, але наразі живуть в окупованих Росією Генічеську, Криму, а також Краснодарському краї.

Крім того, у матеріалі їх назвали "росіянами".

Відомо, що як і раніше, перевезенням дітей займався фонд Олексія Талая, який за відповідні злочини наразі перебуває під санкціями України та ЄС. Сама ж поїздка, як розповідають пропагандисти, організована спільними зусиллями президента Білорусі Олександра Лукашенка та колаборанта Володимира Сальдо.

Нагадаємо, Росія викрала чимало цивільних громадян України, серед яких є й діти. За словами уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, маленьких українців окупанти виховують на свій лад та "промивають мізки пропагандою".

Днями на підконтрольну Україні територію повернули опікунську родину, в якій виховують трьох дітей віком від 11 до 17 років. Нині на матір з дітьми чекає реабілітація.