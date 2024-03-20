Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow У Білорусь знову привезли викрадених українських дітей з окупованої Херсонщини arrow

У Білорусь знову привезли викрадених українських дітей з окупованої Херсонщини

20 березня 2024 13:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Білорусь знову привезли викрадених українських дітей з окупованої Херсонщини
Викрадені діти. Фото: Беларускі Гаюн
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

До Білорусі привезли 40 викрадених українських дітей з окупованої Херсонської області. Маленьких українців розмістили в реабілітаційно-оздоровчому центрі "Лісова поляна" у Гродненській області, де вони пробудуть до 28 березня.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн". 

Читайте також:

Українські діти у Білорусі

Зазначається, що державний білоруський телеканал ОНТ випустив про дітей сюжет. Там розповіли, що українці, яких привезли до Білорусі, віком від 8 до 15 років. Усі вони родом з Херсону, але наразі живуть в окупованих Росією Генічеську, Криму, а також Краснодарському краї.  

Крім того, у матеріалі їх назвали "росіянами".

Відомо, що як і раніше, перевезенням дітей займався фонд Олексія Талая, який за відповідні злочини наразі перебуває під санкціями України та ЄС. Сама ж поїздка, як розповідають пропагандисти, організована спільними зусиллями президента Білорусі Олександра Лукашенка та колаборанта Володимира Сальдо. 

Нагадаємо, Росія викрала чимало цивільних громадян України, серед яких є й діти. За словами уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, маленьких українців окупанти виховують на свій лад та "промивають мізки пропагандою". 

Днями на підконтрольну Україні територію повернули опікунську родину, в якій виховують трьох дітей віком від 11 до 17 років. Нині на матір з дітьми чекає реабілітація.

Білорусь
війна
діти
Херсонська область
окупанти
окупація
війна в Україні
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство