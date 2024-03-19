В бою за Украину погиб коллега Новини.LIVE Петр Цурукин

Петр Цурукин. Фото: соцсети

На фронте, защищая Украину, погиб наш коллега и ведущий телеканала Kyiv.LIVE Петр Цурукин. Более полугода военного считали пропавшим без вести, а днем ранее стало известно о его гибели.

Об этом сообщил городской совет Трускавца, откуда Цурукин был родом.

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На фронте погиб Петр Цурукин

"Свыше полугода считался пропавшим без вести трускавчанин Цурукин Петр Николаевич, 1990 г.р. К сожалению, самые плохие опасения подтвердились — воин-Герой действительно погиб. Выражаем искренние соболезнования маме Лесе Васильевне, семье, друзьям и всем, кто знал покойного Петра", — говорится в сообщении горсовета.

В Верховной Раде отметили, что официальной датой смерти считается 9 июня 2023 года.

Информация о гибели военного. Фото: скриншот

Редакция Новини.LIVE выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя.

Если вы хотите помочь семье Петра Цурукина, оставляем ссылку на банку, куда можно перевести деньги.

Напомним, днем ранее стало известно, что в зоне боевых действий очередную потерю понесли ультрас киевского "Динамо" Иван "Бонус" Фесенюк.

Также в начале марта на фронте погиб украинский спортсмен Андрей Гуцал.