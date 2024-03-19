У бою за Україну загинув колега Новини.LIVE Петро Цурукін

Петро Цурукін. Фото: соцмережі

На фронті, захищаючи Україну, загинув наш колега та ведучий телеканалу Kyiv.LIVE Петро Цурукін. Понад півроку військового вважали зниклим безвісти, а днем раніше стало відомо про його загибель.

Про це повідомила міська рада Трускавця, звідки Цурукін був родом.

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На фронті загинув Петро Цурукін

"Понад пів року вважався зниклим безвісти трускавчанин Цурукін Петро Миколайович, 1990 р.н. На жаль, найгірші побоювання підтвердилися — воїн-Герой дійсно загинув. Висловлюємо щирі співчуття мамі Лесі Василівні, родині, друзям та всім, хто знав покійного Петра", — йдеться у повідомленні міськради.

У Верховній Раді зазначили, що офіційною датою смерті вважається 9 червня 2023 року.

Інформація про загибель військового. Фото: скриншот

Редакція Новини.LIVE висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

Якщо ви бажаєте допомогти родині Петра Цурукіна, залишаємо посилання на банку, куди можна переказати кошти.

Нагадаємо, днем раніше стало відомо, що у зоні бойових дій чергову втрату понесли ультрас київського "Динамо" Іван "Бонус" Фесенюк.

Також на початку березня на фронті загинув український спортсмен Андрій Гуцал.