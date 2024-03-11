В Чехии прокомментировали инициативу Макрона о введении войск НАТО в Украину

Петр Павел. Фото: Reuters

Президент Чехии Петр Павел заявил, что присутствие иностранных войск НАТО в Украине не будет нарушать никакие международные нормы. Ведь, по его мнению, существует существенная разница между полноценным развертыванием войск и оказанием помощи.

Об этом политик рассказал в интервью Чешскому телевидению, передает Euractiv.

Читайте также:

Что думают в Чехии о введении иностранных войск в Украину

"С точки зрения международного права и Устава ООН ничто не помешает войскам стран-членов НАТО, а также, например, гражданским лицам, помогать в работе в Украине", — сказал Павел, комментируя инициативу Макрона по введению иностранных войск в Украину.

Он подчеркнул, что следует разграничить развертывание боевых подразделений и возможное привлечение войск для определенной вспомогательной деятельности. Президент Чехии утверждает, что с другим НАТО уже имеет опыт.

Политик также не был категорически против в ответе на вопрос, поддержал ли бы он привлечение войск Альянса для поддержки Украины на ее территории.

"Я бы, конечно, не отказался от дебатов по этому вопросу. Если бы мы могли договориться с союзниками, что, например, вместо того, чтобы учить украинских солдат на территории стран-членов НАТО и перевозить тысячи военных, скажем, в Польшу или Чехию, гораздо разумнее было бы перевезти несколько десятков инструкторов на украинскую территорию и учить там украинских солдат", — сказал он.

Напомним, в Польше выступили за идею отправить войска НАТО в Украину.

Однако в британском МИД не поддержали таку идею даже с целью проведения тренировочных миссий.