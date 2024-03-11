Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow В Чехии прокомментировали инициативу Макрона о введении войск НАТО в Украину arrow

В Чехии прокомментировали инициативу Макрона о введении войск НАТО в Украину

11 марта 2024 13:11
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Чехии прокомментировали инициативу Макрона о введении войск НАТО в Украину
Петр Павел. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент Чехии Петр Павел заявил, что присутствие иностранных войск НАТО в Украине не будет нарушать никакие международные нормы. Ведь, по его мнению, существует существенная разница между полноценным развертыванием войск и оказанием помощи.

Об этом политик рассказал в интервью Чешскому телевидению, передает Euractiv.

Читайте также:

Что думают в Чехии о введении иностранных войск в Украину

"С точки зрения международного права и Устава ООН ничто не помешает войскам стран-членов НАТО, а также, например, гражданским лицам, помогать в работе в Украине", — сказал Павел, комментируя инициативу Макрона по введению иностранных войск в Украину.

Он подчеркнул, что следует разграничить развертывание боевых подразделений и возможное привлечение войск для определенной вспомогательной деятельности. Президент Чехии утверждает, что с другим НАТО уже имеет опыт.

Политик также не был категорически против в ответе на вопрос, поддержал ли бы он привлечение войск Альянса для поддержки Украины на ее территории.

"Я бы, конечно, не отказался от дебатов по этому вопросу. Если бы мы могли договориться с союзниками, что, например, вместо того, чтобы учить украинских солдат на территории стран-членов НАТО и перевозить тысячи военных, скажем, в Польшу или Чехию, гораздо разумнее было бы перевезти несколько десятков инструкторов на украинскую территорию и учить там украинских солдат", — сказал он.

Напомним, в Польше выступили за идею отправить войска НАТО в Украину.

Однако в британском МИД не поддержали таку идею даже с целью проведения тренировочных миссий.

война
НАТО
Чехия
Украина
военные
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса