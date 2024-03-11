У Чехії прокоментували ініціативу Макрона про введення військ НАТО в Україну

Петр Павел. Фото: Reuters

Президент Чехії Петр Павел заявив, що присутність іноземних військ НАТО в Україні не порушуватиме жодних міжнародних норм. Адже, на його думку, існує суттєва різниця між повноцінним розгортанням військ та наданням допомоги.

Про це політик розповів в інтерв'ю для Чеського телебачення, передає Euractiv.

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"З точки зору міжнародного права та Статуту ООН ніщо не завадить військам країн-членів НАТО, а також, наприклад, цивільним особам допомагати в роботі в Україні", — сказав Павел, коментуючи ініціативу Макрона щодо введення іноземних військ в Україну.

Він наголосив, що потрібно розмежувати розгортання бойових підрозділів і можливе залучення військ для певної допоміжної діяльності. Президент Чехії стверджує, що з другим НАТО вже має досвід.

Політик також не був категорично проти у відповіді на питання, чи підтримав би він залучення військ Альянсу для підтримки України на її території.

"Я б, звичайно, не відмовився від дебатів щодо цього питання. Якби ми могли домовитися з союзниками, що, наприклад, замість того, щоб навчати українських солдатів на території країн-членів НАТО та перевозити тисячі військових, скажімо, до Польщі чи Чехії, набагато розумніше було б перевезти кілька десятків інструкторів на українську територію та навчати там українських солдатів", — сказав він.

Нагадаємо, у Польщі виступили за ідею відправити війська НАТО в Україну.

Натомість у британському МЗС не підтримали таку ідею навіть з метою проведення тренувальних місій.