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У Чехії прокоментували ініціативу Макрона про введення військ НАТО в Україну

11 березня 2024 13:11
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Козюк Тетяна
редактор
У Чехії прокоментували ініціативу Макрона про введення військ НАТО в Україну
Петр Павел. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент Чехії Петр Павел заявив, що присутність іноземних військ НАТО в Україні не порушуватиме жодних міжнародних норм. Адже, на його думку, існує суттєва різниця між повноцінним розгортанням військ та наданням допомоги. 

Про це політик розповів в інтерв'ю для Чеського телебачення, передає Euractiv.

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"З точки зору міжнародного права та Статуту ООН ніщо не завадить військам країн-членів НАТО, а також, наприклад, цивільним особам допомагати в роботі в Україні", — сказав Павел, коментуючи ініціативу Макрона щодо введення іноземних військ в Україну. 

Він наголосив, що потрібно розмежувати розгортання бойових підрозділів і можливе залучення військ для певної допоміжної діяльності. Президент Чехії стверджує, що з другим НАТО вже має досвід. 

Політик також не був категорично проти у відповіді на питання, чи підтримав би він залучення військ Альянсу для підтримки України на її території. 

"Я б, звичайно, не відмовився від дебатів щодо цього питання. Якби ми могли домовитися з союзниками, що, наприклад, замість того, щоб навчати українських солдатів на території країн-членів НАТО та перевозити тисячі військових, скажімо, до Польщі чи Чехії, набагато розумніше було б перевезти кілька десятків інструкторів на українську територію та навчати там українських солдатів", — сказав він. 

Нагадаємо, у Польщі виступили за ідею відправити війська НАТО в Україну.

Натомість у британському МЗС не підтримали таку ідею навіть з метою проведення тренувальних місій.

війна
НАТО
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Україна
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