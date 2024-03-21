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В Черновцах мужчину силой затащили в бус — в полиции объяснили инцидент

21 марта 2024 16:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Черновцах мужчину силой затащили в бус — в полиции объяснили инцидент
Задержание мужчины. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сегодня в сети распространили видео, где видно, как в Черновцах несколько мужчин в военной форме поймали гражданского мужчину и силой пытались затащить в свое транспортное средство. Комментируя инцидент, в полиции заявили, что накануне он превысил скорость и пытался таким образом сбежать.

Об этом написала патрульная полиция Черновицкой области.

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Отмечается, что на улице Главная в Черновцах водитель транспортного средства Mercedes превысил скорость. Для выяснения обстоятельств его задержала полиция.

Однако при рассмотрении дела об административном правонарушении из автомобиля выбежал мужчина и хотел скрыться. Правоохранители говорят, что его сразу догнали пассажиры.

Что еще известно

Как известно, накануне местные паблики Черновцов начали распространять видео, на котором видно, как несколько мужчин в военной форме под "наблюдением" правоохранителей силой пытались затащить мужчину в бус.

Напомним, 17 марта во Львове представители ТЦК силой задержали волонтера Кирилла Тарана.

Сегодня появилась информация о том, что против мужчины открыли уголовное производство и обвиняют его в уклонении от службы. Ему грозит тюрьма.

война
полиция
военкомат
война в Украине
ТЦК и СП
мужчины

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