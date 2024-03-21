У Чернівцях чоловіка силою затягнули у бус — у поліції пояснили інцидент

Затримання чоловіка. Фото: скриншот з відео

Сьогодні у мережі поширили відео, на якому видно, як у Чернівцях декілька чоловіків у військовій формі зловили цивільного чоловіка та силою намагались затягнути у свій транспортний засіб. Коментуючи інцидент, у поліції заявили, що напередодні він перевищив швидкість та намагався таким чином втекти.

Про це написала патрульна поліція Чернівецької області.

Читайте також:

Інцидент у Чернівцях

Зазначається, що на вулиці Головна у Чернівцях водій транспортного засобу Mercedes перевищив швидкість. Для з'ясування обставин його затримала поліція.

Однак під час розгляду справи про адміністративне правопорушення з автомобіля вибіг чоловік та почав втікати. Правоохоронці кажуть, що його відразу наздогнали пасажири.

Що ще відомо

Як відомо, напередодні місцеві пабліки Чернівців почали поширювати відео, на якому видно, як декілька чоловіків у військовій формі під "наглядом" правоохоронців силою намагалися затягнути чоловіка у бус.

Нагадаємо, 17 березня у Львові представники ТЦК силою затримали волонтера Кирила Тарана.

Сьогодні з'явилася інформація про те, що проти чоловіка відкрили кримінальне провадження й звинувачують його в ухиленні від служби. Йому загрожує в'язниця.