В приложении "Воздушная тревога" появилась новая важная функция — о чем идет речь

Приложение "Воздушная тревога". Фото: НТК

В приложении "Воздушная тревога" появилась новая важная функция. Теперь программа будет присылать уведомление о повышенной опасности в отдельных городах или громадах.

Об этом сообщил производитель систем безопасности Ajax Systems в среду, 28 февраля.

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Новая функция приложения "Воздушная тревога"

В версии 6.0 добавлена функция, которая позволяет получать уведомления о приближающихся ракетах или дронах в дополнение к общим сигналам тревоги. Это обновление направлено на предоставление информации о рисках непосредственно для вашей местности.

В дополнение к этому функционалу в приложение внедрены следующие улучшения:

возможность регулировать громкость уведомления "Повышенная опасность!";

оповещение пользователя в случае прекращения поступления сообщений "Повышенная опасность!";

Ответственные за передачу информации о всех типах угрозы являются дежурные службы Гражданской защиты при военных областных администрациях Украины, которые координируют систему оповещений в сотрудничестве с ГСЧС.

Напомним, на днях в Киеве раздалась ложная сирена, хотя воздушную тревогу не объявляли. Оказалось, что это был сбой в системе оповещения.

Ранее пользователи приложения "Воздушная тревога" задонатили более десяти миллионов гривен на проект "Армия дронов".