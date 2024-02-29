Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow В приложении "Воздушная тревога" появилась новая важная функция — о чем идет речь arrow

В приложении "Воздушная тревога" появилась новая важная функция — о чем идет речь

29 февраля 2024 12:39
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В приложении "Воздушная тревога" появилась новая важная функция — о чем идет речь
Приложение "Воздушная тревога". Фото: НТК
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В приложении "Воздушная тревога" появилась новая важная функция. Теперь программа будет присылать уведомление о повышенной опасности в отдельных городах или громадах.

Об этом сообщил производитель систем безопасности Ajax Systems в среду, 28 февраля.

Читайте также:

Новая функция приложения "Воздушная тревога"

В версии 6.0 добавлена функция, которая позволяет получать уведомления о приближающихся ракетах или дронах в дополнение к общим сигналам тревоги. Это обновление направлено на предоставление информации о рисках непосредственно для вашей местности.

В дополнение к этому функционалу в приложение внедрены следующие улучшения:

  • возможность регулировать громкость уведомления "Повышенная опасность!";
  • оповещение пользователя в случае прекращения поступления сообщений "Повышенная опасность!";

Ответственные за передачу информации о всех типах угрозы являются дежурные службы Гражданской защиты при военных областных администрациях Украины, которые координируют систему оповещений в сотрудничестве с ГСЧС.

Напомним, на днях в Киеве раздалась ложная сирена, хотя воздушную тревогу не объявляли. Оказалось, что это был сбой в системе оповещения.

Ранее пользователи приложения "Воздушная тревога" задонатили более десяти миллионов гривен на проект "Армия дронов".

Украина
приложение
воздушная тревога
опасность
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

15 февраля 2024
Новость с видео

20:45 Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей

21 февраля 2024
Новость с видео

07:04 Экономическое бронирование от призыва — какие два варианта возможны в Украине

08:39 Выплаты за контракт с ВСУ — как изменились суммы в 2024 году