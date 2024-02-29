У додатку "Повітряна тривога" з'явилася нова важлива функція — про що йдеться

Додаток "Повітряна тривога". Фото: НТК

У додатку "Повітряна тривога" виникла нова важлива функція. Тепер програма надсилатиме повідомлення про підвищену небезпеку в окремих містах чи громадах.

Про це повідомив виробник систем безпеки Ajax Systems у середу, 28 лютого.

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Нова функція програми "Повітряна тривога"

У версії 6.0 додано функцію, яка дозволяє отримувати повідомлення про наближення ракет або дронів на додаток до загальних сигналів тривоги. Це оновлення спрямоване на надання інформації про ризики для вашої місцевості.

На додаток до цього функціоналу додаток впроваджено такі поліпшення:

можливість регулювати гучність повідомлення "Підвищена небезпека!";

оповіщення користувача у разі припинення надходження повідомлень "Підвищена небезпека!";

Відповідальними за передачу інформації про всі типи загроз є чергові служби Цивільного захисту при військових обласних адміністраціях України, які координують систему оповіщень у співпраці з ДСНС.

Нагадаємо, днями в Києві пролунала хибна сирена, хоча повітряну тривогу не оголошували. Виявилося, що це був збій у системі оповіщення.

Раніше користувачі програми "Повітряна тривога" задонатили понад 10 мільйонів гривень на проєкт "Армія дронів".