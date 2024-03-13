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Сколько украинцев имеют родных, воевавших на фронте — результаты опроса

13 марта 2024 17:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Сколько украинцев имеют родных, воевавших на фронте — результаты опроса
Украинцы на улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Среди граждан Украины в марте 2024 провели опрос, воевали ли их близкие на фронте. Известно, что родных, которые находились в рядах армии с начала полномасштабного вторжения, имеют 70% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса группы "Рейтинг".

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Сколько украинцев имеют родных на фронте

Так, 55% опрошенных отметили, что среди их близких и родных есть те, кто принимал участие в военных действиях на территории Украины с 2014 по 2021 год.

В то же время, 70% граждан имеют среди близких тех, кто воевал или воюет на фронте от 24 февраля 2022 года.

"По сравнению с предыдущими опросами растет количество тех, чьи близкие сегодня воюют на фронте", — отметили в социалистической группе.

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Результаты опроса. Фото: Рейтинг

Известно, что еще в сентябре 2023 года таких украинцев было 65%.

Также 41% из них предполагают, что могут стать ветераном в будущем, а 53% — противоположного мнения.

Среди первых чаще всего жители западных регионов, самые молодые респонденты и мужчины, которые имеют родственников и близких на фронте.

Напомним, согласно новому документу, мужчины будут подлежать призыву на военную службу с 25 лет. Однако есть лазейка, которая позволит законно забирать в ряды ВСУ мужчин с 18 лет.

Также Зеленский заявил, что в настоящее время в стране существует очень много дезинформации о процессе мобилизации.

ВСУ
украинцы
военные
война в Украине
фронт

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