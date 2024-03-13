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Скільки українців мають рідних, які воювали на фронті – результати опитування

13 березня 2024 17:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Скільки українців мають рідних, які воювали на фронті – результати опитування
Українці на вулиці. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Серед громадян України у березні 2024 року провели опитування, чи воювали їхні близькі на фронті. Відомо, що рідних, які перебували в лавах армії з початку повномасштабного вторгнення, мають 70% українців.

Про це свідчать результати опитування групи "Рейтинг".

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Скільки українців мають рідних на фронті

Так, 55% від опитаних зазначили, що серед їхніх близьких та рідних є ті, хто брав участь у воєнних діях на території України з 2014 до 2021 року.

Водночас 70% громадян мають серед близьких тих, хто воював чи воює на фронті від 24 лютого 2022 року.

"Порівняно з попередніми опитуваннями зростає кількість тих, чиї близькі сьогодні воюють на фронті", — зауважили в соціалістичній групі.

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Результати опитування. Фото: Рейтинг

Відомо, що ще у вересні 2023 року таких українців було 65%.

Також 41% з них наразі припускають, що можуть стати ветераном у майбутньому, а 53% — протилежної думки.

До перших найчастіше входять мешканці західних регіонів, наймолодші респонденти, та чоловіки, які мають родичів і близьких на фронті.

Нагадаємо, відповідно до нового документу чоловіки підлягатимуть призову на військову службу з 25 років. Проте є лазівка, яка дозволятиме законно забирати до лав ЗСУ чоловіків з 18 років. 

Також Зеленський заявив, що наразі в країні існує дуже багато дезінформації щодо процесу мобілізації. 

ЗСУ
українці
військові
війна в Україні
фронт

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