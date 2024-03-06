В Канаде решают как безопасно доставить снаряды CRV7 Украине — сколько хотят передать

Ракеты CRV7. Иллюстративное фото: wikipedia

Канада планирует предоставить Украине реактивные авиационные снаряды CRV7. Руководство страны заявило, что поставки нового оружия Украине — это "вопрос нескольких дней". В настоящее время министерство обороны Канады выбирает безопасные пути транспортировки CRV7.

Об этом сообщает Defence Express со ссылкой на заявление министра обороны Канады Билл Блэра на брифинге в Эдмонтоне.

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Решение о передаче Украине неуправляемых снарядов находится на финальном этапе в Канаде. Ракеты CRV7 созданы на основе американской Hydra 70. В минобороны государства оценивают безопасность транспортировки боеприпасов в Украину.

"Процесс оценки безопасности будет продолжаться несколько дней. Мы сейчас работаем, чтобы убедиться, что эти боеприпасы можно безопасно транспортировать. После того как мы все выясним, это будет лишь вопрос нескольких дней. Мы сделаем все для того, чтобы доставить этот ресурс в Украину как можно быстрее", — подчеркнул Блэр.

С инициативой предоставления Украине снарядов в феврале выступили оппозиционные парламентарии Канады. До этого с 2022 года страна утилизировала авиационные снаряды этого типа.

По данным канадских медиа, в государстве сейчас только 8000 снарядов с боевыми частями. Все остальные, как указывают журналисты, давно уничтожены или разобраны на детали.

"Вместо того, чтобы заставлять канадцев платить миллионы долларов за списание этого оружия, оно должно быть передано Украине, которая сможет использовать его для защиты суверенитета", — подчеркнул лидер оппозиционеров Пьер Пуальевр.

Характеристики ракет CRV7

Значительным преимуществом CRV7 является то, что они созданы на базе Hydra 70. соответственно, эти ракеты могут запускаться из этих блоков. Они уже интегрированы под крылья украинских вертолетов. Также снаряды многофункциональны. Их использование предусмотрено на земле, то есть из них можно сделать аналог к РСЗО.

Авиационный снаряд считается удачной неуправляемой ракетой. Они оснащены мощным двигателем и прошли несколько модернизаций, за счет чего могут преодолевать большие расстояния и попадать в цель лучше, чем американские Hydra 70.

Напомним, Канадское правительство призвало парламент выделить почти 192 млн долларов на военную помощь Украине. Затем было предложено предоставить ВСУ бронетранспортеры и автомобили для эвакуации раненых.

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