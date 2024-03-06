У Канаді вирішують, як безпечно доставити снаряди CRV7 Україні — скільки хочуть передати

Ракети CRV7. Ілюстративне фото: wikipedia

Канада планує надати Україні авіаційні реактивні снаряди CRV7. Керівництво країни заявило, що постачання нової зброї Україні — це "питання кількох днів". Наразі міністерство оборони Канади обирає безпечні шляхи транспортування CRV7.

Про це повідомляє Defence Express з посиланням на заяву міністра оборони Канади Біл Блера на брифінгу в Едмонтоні.

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Рішення про передачу Україні некерованих снарядів перебуває на фінальному етапі в Канаді. Ракети CRV7 створені на основі американської Hydra 70. У міноборони держави оцінюють безпечність транспортування боєприпасів до України.

"Процес оцінки безпеки триватиме кілька днів. Ми зараз працюємо, щоб переконатися, що ці боєприпаси можна безпечно транспортувати. Після того, як ми все з'ясуємо, це буде лише питанням кількох днів. Ми зробимо все для того, щоб доставити цей ресурс в Україну якнайшвидше", — підкреслив Блер.

З ініціативою надати Україні снаряди у лютому виступили опозиційні парламентарі Канади. До цього від 2022 року країна утилізовувала авіаційні снаряди цього типу.

За даними канадських медіа, в державі наразі є лише 8000 снарядів з бойовими частинами. Всі інші, як вказують журналісти давно знищені або розібрані на деталі.

"Замість того, щоб змушувати канадців платити мільйони доларів за списання цієї зброї, вона має бути передана Україні, яка зможе використати її для захисту суверенітету", — наголосив лідер опозиціонерів П'єр Пуальєвр.

Характеристики ракет CRV7

Значною перевагою CRV7 є те, що вони створені на базі Hydra 70. відповідно ці ракети можуть запускатися з цих блоків. Вони вже інтегровані під крила українських вертольотів. Також снаряди є багатофункціональними. Їх використання передбачено на землі, тобто з них можливо зробити аналог до РСЗВ.

Авіаційний снаряд вважається вдалою некерованою ракетою. Вони оснащені потужним двигуном і пройшли декілька модернізацій, шляхом чого можуть долати більші відстані та більш точно влучати в ціль, ніж американські Hydra 70.

Нагадаємо, Канадський уряд закликав парламент виділити майже 192 млн доларів, на військову допомогу Україні. Відтак було запропоновано надати ЗСУ бронетранспортери та авто для евакуації поранених.

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