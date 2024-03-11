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В Харькове раздались взрывы — что известно

11 марта 2024 01:00
обновлено: 01:18
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Взрывы в Харькове сейчас в понедельник 11 февраля – что известно
Взрыв. Иллюстративное фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Взрывы в Харькове в понедельник, 11 февраля, прогремели около 01:00. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Взрывы в Харькове 11 февраля

"Харьковская, Сумская, Полтавская области — угроза ударных БпЛА! БпЛА в Богодуховском районе Харьковской области, курс южный", — говорится в сообщении.

Впоследствии военные предупредили о БпЛА в направлении Харькова.

В 01:01 в ПС ВСУ заявили, что БпЛА над Харьковом и призвали горожан находиться в укрытиях.

Взрывы в Харькове
Информация от ВС ВСУ о взрывах в Харькове. Фото: Скриншот

Воздушная тревога 11 февраля

Вместе с тем в 00:52 в Полтавской области раздался отбой воздушной тревоги.

Так, по состоянию на 01:01 воздушная тревога была объявлена в трех областях Украины.

А именно:

  • Луганской,
  • Харьковской,
  • Сумской.
Воздушная тревога 11 февраля
Воздушная тревога 11 февраля. Фото: скриншот

Напомним, за минувшие сутки россияне совершили минометные и артиллерийские обстрелы 18 населенных пунктов Харьковщины. В результате вражеской атаки погибли два человека.

Также мы писали, что в Харьковской ОВО объявили принудительную и обязательную эвакуацию из 18 населённых пунктов на Купянском направлении.

Харьков
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дрон Шахид-136
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