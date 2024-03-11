Взрывы в Харькове сейчас в понедельник 11 февраля – что известно

В Харькове раздались взрывы — что известно
Взрывы в Харькове в понедельник, 11 февраля, прогремели около 01:00. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Взрывы в Харькове 11 февраля
"Харьковская, Сумская, Полтавская области — угроза ударных БпЛА! БпЛА в Богодуховском районе Харьковской области, курс южный", — говорится в сообщении.
Впоследствии военные предупредили о БпЛА в направлении Харькова.
В 01:01 в ПС ВСУ заявили, что БпЛА над Харьковом и призвали горожан находиться в укрытиях.
Воздушная тревога 11 февраля
Вместе с тем в 00:52 в Полтавской области раздался отбой воздушной тревоги.
Так, по состоянию на 01:01 воздушная тревога была объявлена в трех областях Украины.
А именно:
- Луганской,
- Харьковской,
- Сумской.
Напомним, за минувшие сутки россияне совершили минометные и артиллерийские обстрелы 18 населенных пунктов Харьковщины. В результате вражеской атаки погибли два человека.
Также мы писали, что в Харьковской ОВО объявили принудительную и обязательную эвакуацию из 18 населённых пунктов на Купянском направлении.
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