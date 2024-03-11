Вибухи у Харкові зараз у понеділок 11 лютого - що відомо

У Харкові пролунали вибухи — що відомо
Вибухи у Харкові у понеділок, 11 лютого, пролунали близько 01:00. У місті та області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Вибухи у Харкові 11 лютого
"Харківська, Сумська, Полтавська області — загроза ударних БпЛА! БпЛА в Богодухівському районі Харківської області, курс південний", — йдеться в повідомленні.
Згодом військові попередили про БпЛА в напрямку Харкова.
О 01:01 у ПС ЗСУ заявили, що БпЛА над Харковом та закликали містян перебувати в укриттях.
Повітряна тривога 11 лютого
Разом з тим, о 00:52 у Полтавській області пролунав відбій повітряної тривоги.
Так, станом на 01:01 повітряну тривогу було оголошено у трьох областях України.
А саме:
- Луганській,
- Харківській,
- Сумській.
Нагадаємо, за минулу добу росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли 18 населених пунктів Харківщини. Внаслідок ворожої атаки загинуло двоє людей.
Також ми писали, що в Харківській ОВА оголосили примусову та обов'язкову евакуацію з 18 населених пунктів на Куп’янському напрямку.
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