Вибухи у Харкові зараз у понеділок 11 лютого - що відомо

Вибух. Ілюстративне фото: скриншот

Вибухи у Харкові у понеділок, 11 лютого, пролунали близько 01:00. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Вибухи у Харкові 11 лютого

"Харківська, Сумська, Полтавська області — загроза ударних БпЛА! БпЛА в Богодухівському районі Харківської області, курс південний", — йдеться в повідомленні.

Згодом військові попередили про БпЛА в напрямку Харкова.

О 01:01 у ПС ЗСУ заявили, що БпЛА над Харковом та закликали містян перебувати в укриттях.

Інформація від ПС ЗСУ про вибухи у Харкові. Фото: Скриншот

Повітряна тривога 11 лютого

Разом з тим, о 00:52 у Полтавській області пролунав відбій повітряної тривоги.

Так, станом на 01:01 повітряну тривогу було оголошено у трьох областях України.

А саме:

Луганській,

Харківській,

Сумській.

Повітряна тривога 11 лютого. Фото: скриншот

Нагадаємо, за минулу добу росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли 18 населених пунктів Харківщини. Внаслідок ворожої атаки загинуло двоє людей.

Також ми писали, що в Харківській ОВА оголосили примусову та обов'язкову евакуацію з 18 населених пунктів на Куп’янському напрямку.