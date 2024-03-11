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У Харкові пролунали вибухи — що відомо

11 березня 2024 01:00
оновлено: 01:18
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Вибухи у Харкові зараз у понеділок 11 лютого - що відомо
Вибух. Ілюстративне фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Вибухи у Харкові у понеділок, 11 лютого, пролунали близько 01:00. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Вибухи у Харкові 11 лютого

"Харківська, Сумська, Полтавська області — загроза ударних БпЛА! БпЛА в Богодухівському районі Харківської області, курс південний", — йдеться в повідомленні.

Згодом військові попередили про БпЛА в напрямку Харкова.

О 01:01 у ПС ЗСУ заявили, що БпЛА над Харковом та закликали містян перебувати в укриттях.

Вибухи у Харкові
Інформація від ПС ЗСУ про вибухи у Харкові. Фото: Скриншот

Повітряна тривога 11 лютого

Разом з тим, о 00:52 у Полтавській області пролунав відбій повітряної тривоги.

Так, станом на 01:01 повітряну тривогу було оголошено у трьох областях України.

А саме:

  • Луганській,
  • Харківській,
  • Сумській.
Повітряна тривога 11 лютого
Повітряна тривога 11 лютого. Фото: скриншот

Нагадаємо, за минулу добу росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли 18 населених пунктів Харківщини. Внаслідок ворожої атаки загинуло двоє людей.

Також ми писали, що в Харківській ОВА оголосили примусову та обов'язкову евакуацію з 18 населених пунктів на Куп’янському напрямку.

Харків
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