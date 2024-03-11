В Харькове и Запорожье прогремели мощные взрывы
В Украине раздается воздушная тревога в ряде областей в связи с угрозой баллистического обстрела. В частности, в Харькове и Запорожье прогремели мощные взрывы.
Об этом сообщают местные паблики в Telegram.
Взрывы в Харькове и Запорожье
12:28 взрывы прогремели в Харькове.
12:30 взрывы были слышны в Запорожье.
Карта тревог
12:28 в Воздушных силах ВСУ объявили о воздушной тревоге в ряде областей. Она связана с угрозой применения баллистического вооружения.
12:38 тревога раздается в 12 областях.
Напомним, 11 марта воздушная тревога звучала уже несколько раз. В частности, ночью в Харькове в результате обстрелов были разрушены и повреждены частные дома, гаражи, хозяйственные сооружения. Оккупанты ударили беспилотниками по Слободскому району города.
Позже воздушная тревога раздалась в 10:14 в шести областях Украины. Враг запустил ракету в сторону Полтавской области.
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