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В Харькове и Запорожье прогремели мощные взрывы

11 марта 2024 12:36
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Харькове и Запорожье прогремели мощные взрывы
Взрыв в небе. Фото иллюстративное: из открытых источников
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Украине раздается воздушная тревога в ряде областей в связи с угрозой баллистического обстрела. В частности, в Харькове и Запорожье прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщают местные паблики в Telegram.

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12:28 взрывы прогремели в Харькове.

Воздушная тревога в Украине
Информация о взрывах в Харькове. Фото: скриншот

12:30 взрывы были слышны в Запорожье.

Воздушная тревога в Украине
Информация о взрывах в Запорожской области. Фото: скриншот

Карта тревог

12:28 в Воздушных силах ВСУ объявили о воздушной тревоге в ряде областей. Она связана с угрозой применения баллистического вооружения.

Воздушная тревога в Украине
Информация об угрозе обстрела. Фото: скриншот

12:38 тревога раздается в 12 областях.

Тревога в Украине
Карта тревог. Фото: скриншот

Напомним, 11 марта воздушная тревога звучала уже несколько раз. В частности, ночью в Харькове в результате обстрелов были разрушены и повреждены частные дома, гаражи, хозяйственные сооружения. Оккупанты ударили беспилотниками по Слободскому району города.

Позже воздушная тревога раздалась в 10:14 в шести областях Украины. Враг запустил ракету в сторону Полтавской области.

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