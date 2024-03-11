Взрыв в небе. Фото иллюстративное: из открытых источников

В Украине раздается воздушная тревога в ряде областей в связи с угрозой баллистического обстрела. В частности, в Харькове и Запорожье прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщают местные паблики в Telegram.

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Взрывы в Харькове и Запорожье

12:28 взрывы прогремели в Харькове.

Информация о взрывах в Харькове. Фото: скриншот

12:30 взрывы были слышны в Запорожье.

Информация о взрывах в Запорожской области. Фото: скриншот

Карта тревог

12:28 в Воздушных силах ВСУ объявили о воздушной тревоге в ряде областей. Она связана с угрозой применения баллистического вооружения.

Информация об угрозе обстрела. Фото: скриншот

12:38 тревога раздается в 12 областях.

Карта тревог. Фото: скриншот

Напомним, 11 марта воздушная тревога звучала уже несколько раз. В частности, ночью в Харькове в результате обстрелов были разрушены и повреждены частные дома, гаражи, хозяйственные сооружения. Оккупанты ударили беспилотниками по Слободскому району города.

Позже воздушная тревога раздалась в 10:14 в шести областях Украины. Враг запустил ракету в сторону Полтавской области.