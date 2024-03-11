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Повітряна тривога в Україні — зафіксовано ракету на Полтавщину

11 березня 2024 10:21
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Козюк Тетяна
редактор
Повітряна тривога в Україні — зафіксовано ракету на Полтавщину
Російська ракета в небі. Фото ілюстративне: з відкритих джерел
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Вранці в Україні оголосили повітряну тривогу на Донеччині. Пізніше зафіксували запуск російської ракету у бік Полтавської області. 

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ. 

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10:15 у ПС ЗСУ повідомили про ракету у напрямку Полтавщини.

Повітряна тривога
Інформація про ракету у бік Полтавщини. Фото: скриншот

Мапа повітряних тривог

Станом на 10:23, повітряна тривога лунає у шести областях України. 
 

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Мапа тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, 10 березня Росія здійснила атаку на Донеччину. Внаслідок обстрілу поранення дістали дев'ять місцевих жителів, серед яких один підліток.

Стало відомо, що 10 березня, армія РФ застосували нові авіаційні бомби під час атаки на місто Мирноград Донецької області. 

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Повітряні Сили ЗСУ

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