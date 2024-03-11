Воздушная тревога в Украине — зафиксирована ракета на Полтавщину

Российская ракета в небе. Фото иллюстративное: из открытых источников

Утром в Украине объявили воздушную тревогу в Донецкой области. Позже зафиксировали запуск российской ракеты в сторону Полтавской области.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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10:15 в ВС ВСУ сообщили о ракете в направлении Полтавщины.

Информация о ракете в сторону Полтавщины. Фото: скриншот

Карта воздушных тревог

По состоянию на 10:23 воздушная тревога звучит в шести областях Украины.

Карта тревог. Фото: скриншот

Напомним, 10 марта Россия совершила атаку на Донетчину. В результате обстрела ранения получили девять местных жителей, среди которых один подросток.

Стало известно, что 10 марта армия РФ применила новые авиационные бомбы во время атаки на город Мирноград Донецкой области.