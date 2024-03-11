Воздушная тревога в Украине — зафиксирована ракета на Полтавщину
11 марта 2024 10:21
Российская ракета в небе. Фото иллюстративное: из открытых источников
Утром в Украине объявили воздушную тревогу в Донецкой области. Позже зафиксировали запуск российской ракеты в сторону Полтавской области.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
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Воздушная тревога в Украине
10:15 в ВС ВСУ сообщили о ракете в направлении Полтавщины.
Карта воздушных тревог
По состоянию на 10:23 воздушная тревога звучит в шести областях Украины.
Напомним, 10 марта Россия совершила атаку на Донетчину. В результате обстрела ранения получили девять местных жителей, среди которых один подросток.
Стало известно, что 10 марта армия РФ применила новые авиационные бомбы во время атаки на город Мирноград Донецкой области.
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