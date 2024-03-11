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Воздушная тревога в Украине — зафиксирована ракета на Полтавщину

11 марта 2024 10:21
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Воздушная тревога в Украине — зафиксирована ракета на Полтавщину
Российская ракета в небе. Фото иллюстративное: из открытых источников
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Утром в Украине объявили воздушную тревогу в Донецкой области. Позже зафиксировали запуск российской ракеты в сторону Полтавской области.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине

10:15 в ВС ВСУ сообщили о ракете в направлении Полтавщины.

Воздушная тревога
Информация о ракете в сторону Полтавщины. Фото: скриншот

Карта воздушных тревог

По состоянию на 10:23 воздушная тревога звучит в шести областях Украины.

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Карта тревог. Фото: скриншот

Напомним, 10 марта Россия совершила атаку на Донетчину. В результате обстрела ранения получили девять местных жителей, среди которых один подросток.

Стало известно, что 10 марта армия РФ применила новые авиационные бомбы во время атаки на город Мирноград Донецкой области. 

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Украина
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ракета
война в Украине
війна
Воздушные Силы ВСУ

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