РФ застосувала під час обстрілу Донеччини нові авіабомби — у ЗСУ пояснили їх відмінність

Наслідки обстрілу Донеччини. Фото: Вадим Філашкін / Telegram

Російські війська застосували нові авіаційні бомби під час атаки на місто Мирноград Донецької області у неділю, 10 березня. У Збройних силах припускають, що вони є модернізованою версією керованих авіабомб.

Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

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За словами Лиховія, правоохоронці з'ясували, що під час удару по Донеччині 10 березня, загарбники використали три плануючі авіабомби УМПБ Д-30СН.

"Початкова інформація була, що ворог застосував ЗРК С-300, однак за уточненою інформацією, яка надійшла від Нацполіції, у цьому обстрілів росіяни застосували три одиниці плануючої авіабомби УМПБ Д-30СН", — заявив Лиховій.

Речник вказав, що застосування такого типу озброєння, є доказом нового етапу розвитку російського виробництва зброї, зокрема авіаційних бомб. Лиховій припустив, що нові бомби є баражуючими.

"Це покращена авіабомба, яка вже приходить на заміну оцим класичним старим ФАБам, перетвореним у КАБи, вони мають додаткові функції планування і додаткові силові установки. Тому, на жаль, нам потрібно готуватися до нових викликів і нових задач ППО в боротьбі з цими покращеними авіабомбами", — додав представник ЗСУ.

Нагадаємо, 10 березня противник завдав удару по Мирнограду та іншим населеним пунктам Донеччини. Внаслідок обстрілу поранення дістали дев'ять місцевих жителів, серед яких один підліток.

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