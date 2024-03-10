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РФ застосувала під час обстрілу Донеччини нові авіабомби — у ЗСУ пояснили їх відмінність

10 березня 2024 13:44
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
РФ застосувала під час обстрілу Донеччини нові авіабомби — у ЗСУ пояснили їх відмінність
Наслідки обстрілу Донеччини. Фото: Вадим Філашкін / Telegram
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російські війська застосували нові авіаційні бомби під час атаки на місто Мирноград Донецької області у неділю, 10 березня. У Збройних силах припускають, що вони є модернізованою версією керованих авіабомб.

Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

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За словами Лиховія, правоохоронці з'ясували, що під час удару по Донеччині 10 березня, загарбники використали три плануючі авіабомби УМПБ Д-30СН.

"Початкова інформація була, що ворог застосував ЗРК С-300, однак за уточненою інформацією, яка надійшла від Нацполіції, у цьому обстрілів росіяни застосували три одиниці плануючої авіабомби УМПБ Д-30СН", — заявив Лиховій.

Речник вказав, що застосування такого типу озброєння, є доказом нового етапу розвитку російського виробництва зброї, зокрема авіаційних бомб. Лиховій припустив, що нові бомби є баражуючими.

"Це покращена авіабомба, яка вже приходить на заміну оцим класичним старим ФАБам, перетвореним у КАБи, вони мають додаткові функції планування і додаткові силові установки. Тому, на жаль, нам потрібно готуватися до нових викликів і нових задач ППО в боротьбі з цими покращеними авіабомбами", — додав представник ЗСУ.

Нагадаємо, 10 березня противник завдав удару по Мирнограду та іншим населеним пунктам Донеччини. Внаслідок обстрілу поранення дістали дев'ять місцевих жителів, серед яких один підліток.

Також ми писали, що солдати РФ посилили атаки фугасними авіабомбами на позиції ЗСУ.  Вони їх використовують все частіше.

війна
ЗСУ
росіяни
Україна
Донецька область
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авіабомба

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