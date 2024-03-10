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Вибухи в Донецькій області — соцмережі пишуть про пошкодження вікон у будинках

10 березня 2024 03:28
оновлено: 03:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Донецькій області зараз 10 березня — у будинках посипались вікна
Сильний вибух вночі. Ілюстративне фото: t.me/Tsaplienko
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Донецькій області зараз 10 березня прогриміли близько 03:00. Під обстрілом перебував Кіровський район, внаслідок чого в житлах посипались вікна. 

Про це повідомляє Telegram-канал "Типичный Донецк".

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Вибухи в Донецькій області зараз 10 березня

Паблік публікує також звуки вибухів, які лунають під час обстрілу.

"У Кіровському районі Донецька сиплються вікна після обстрілів. Будьте обережні! Краще відійти від вікон", — радять в Telegram-каналі.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Типичный Донецк"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Типичный Донецк"

Перед цим моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" повідомляв про пуски ракет С-300 в Донецькій області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Також наразі східні області охопила повітряна тривога. Моніторингові канали пишуть про загрозу застосування балістичного озброєння.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Моніторинг | Україна"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Моніторинг | Україна"
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 10 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що у четвер, 7 березня, російські окупанти скинули авіабомбу "КАБ-500" на приватний сектор Торецька Донецької області. Внаслідок чергової атаки ворога є поранені.

Також ми писали, що в середу, 6 березня, російські загарбники завдали удару чотирма ракетами С-300 по Покровську Донецької області. Внаслідок ворожої атаки одна людина дістала поранення. 

Донецька область
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