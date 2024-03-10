Вибухи в Донецькій області зараз 10 березня — у будинках посипались вікна

Сильний вибух вночі. Ілюстративне фото: t.me/Tsaplienko

Вибухи в Донецькій області зараз 10 березня прогриміли близько 03:00. Під обстрілом перебував Кіровський район, внаслідок чого в житлах посипались вікна.

Про це повідомляє Telegram-канал "Типичный Донецк".

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Вибухи в Донецькій області зараз 10 березня

Паблік публікує також звуки вибухів, які лунають під час обстрілу.

"У Кіровському районі Донецька сиплються вікна після обстрілів. Будьте обережні! Краще відійти від вікон", — радять в Telegram-каналі.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Типичный Донецк"

Перед цим моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" повідомляв про пуски ракет С-300 в Донецькій області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Також наразі східні області охопила повітряна тривога. Моніторингові канали пишуть про загрозу застосування балістичного озброєння.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Моніторинг | Україна"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що у четвер, 7 березня, російські окупанти скинули авіабомбу "КАБ-500" на приватний сектор Торецька Донецької області. Внаслідок чергової атаки ворога є поранені.

Також ми писали, що в середу, 6 березня, російські загарбники завдали удару чотирма ракетами С-300 по Покровську Донецької області. Внаслідок ворожої атаки одна людина дістала поранення.