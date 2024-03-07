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Окупанти скинули авіабомбу на приватний сектор Торецька — є поранені

7 березня 2024 16:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти скинули авіабомбу на приватний сектор Торецька — є поранені
Наслідки обстрілу Торецька. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти у четвер, 7 березня, скинули авіабомбу "КАБ-500" на приватний сектор міста Торецьк Донецької області. Внаслідок чергової атаки ворога є поранені.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури у Telegram.

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"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, об 11:10 армія ворога завдала авіаудару по Торецьку. Для атаки окупанти використали "КАБ-500". Авіабомба поцілила по одній з вулиць приватного сектору, де у той час стояли троє людей — містянин 47 років й 63-річні чоловік та жінка. Потерпілим з контузією, пораненням руки та переломом надано медичну допомогу.

До того ж загарбники пошкодили декілька домоволодінь, а в одному з них після вибуху снаряда зайнялась пожежа.

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Допис Донецької обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські війська атакували місто Вовчанськ трьома контрольованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу загинула жінка, ще одна громадянка отримала поранення.

Також російські загарбники обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок цього сталося влучання у торговельний центр у місті.

війна
Україна
Донецька область
обстріли
окупанти
авіабомба

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