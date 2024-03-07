Окупанти скинули авіабомбу на приватний сектор Торецька — є поранені
Російські окупанти у четвер, 7 березня, скинули авіабомбу "КАБ-500" на приватний сектор міста Торецьк Донецької області. Внаслідок чергової атаки ворога є поранені.
Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури у Telegram.
Росіяни скинули авіабомбу на Торецьк
"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни", — йдеться у повідомленні.
За даними слідства, об 11:10 армія ворога завдала авіаудару по Торецьку. Для атаки окупанти використали "КАБ-500". Авіабомба поцілила по одній з вулиць приватного сектору, де у той час стояли троє людей — містянин 47 років й 63-річні чоловік та жінка. Потерпілим з контузією, пораненням руки та переломом надано медичну допомогу.
До того ж загарбники пошкодили декілька домоволодінь, а в одному з них після вибуху снаряда зайнялась пожежа.
Нагадаємо, російські війська атакували місто Вовчанськ трьома контрольованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу загинула жінка, ще одна громадянка отримала поранення.
Також російські загарбники обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок цього сталося влучання у торговельний центр у місті.
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