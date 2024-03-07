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Оккупанты сбросили авиабомбу на частный сектор Торецка — есть раненые

7 марта 2024 16:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты сбросили авиабомбу на частный сектор Торецка — есть раненые
Последствия обстрела Торецка. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты в четверг, 7 марта, сбросили авиабомбу "КАБ-500" на частный сектор города Торецк Донецкой области. В результате очередной атаки врага есть раненые.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры в Telegram.

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"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 11:10 армия врага нанесла авиаудар по Торецку. Для атаки оккупанты использовали "КАБ-500". Авиабомба попала по одной из улиц частного сектора, где в то время стояли три человека — горожанин 47 лет и 63-летние мужчина и женщина. Пострадавшим с контузией, ранением руки и переломом оказана медицинская помощь.

К тому же захватчики повредили несколько домовладений, а в одном из них после взрыва снаряда загорелся пожар.

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Пост Донецкой областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, российские войска атаковали город Волчанск тремя контролируемыми авиабомбами. В результате обстрела погибла женщина, еще одна гражданка получила ранения.

Также российские захватчики обстреляли Никополь Днепропетровской области. В результате произошло попадание в торговый центр в городе.

война
Украина
Донецкая область
обстрелы
оккупанты
авиабомба

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