Оккупанты сбросили авиабомбу на частный сектор Торецка — есть раненые
Российские оккупанты в четверг, 7 марта, сбросили авиабомбу "КАБ-500" на частный сектор города Торецк Донецкой области. В результате очередной атаки врага есть раненые.
Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры в Telegram.
Россияне сбросили авиабомбу на Торецк
"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны", — говорится в сообщении.
По данным следствия, в 11:10 армия врага нанесла авиаудар по Торецку. Для атаки оккупанты использовали "КАБ-500". Авиабомба попала по одной из улиц частного сектора, где в то время стояли три человека — горожанин 47 лет и 63-летние мужчина и женщина. Пострадавшим с контузией, ранением руки и переломом оказана медицинская помощь.
К тому же захватчики повредили несколько домовладений, а в одном из них после взрыва снаряда загорелся пожар.
Напомним, российские войска атаковали город Волчанск тремя контролируемыми авиабомбами. В результате обстрела погибла женщина, еще одна гражданка получила ранения.
Также российские захватчики обстреляли Никополь Днепропетровской области. В результате произошло попадание в торговый центр в городе.
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