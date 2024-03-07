У Херсоні від ранку лунають вибухи — росіяни обстріляли місто, є поранений

Наслідки обстрілів. Фото: скриншот з відео

Російські війська у четвер, 7 березня, обстрілюють Херсон. Внаслідок цього у місті були пошкоджені цивільні об'єкти, поранена людина.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін в Telegram.

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Скриншот допису Прокудіна

Обстріли Херсона 7 березня

За словами Прокудіна, внаслідок чергового обстрілу у Херсоні був пошкоджений приватний будинок, гаражні приміщення та припарковані поруч автівки.

Через російську атаку постраждав 45-річний чоловік — зараз він перебуває в лікарні. Відомо, що медики проводять його обстеження та надають допомогу.

Нагадаємо, ворог завдав ударів за допомогою БпЛА по території навчального полігону одного з навчальних закладів ДСНС на Харківщині.

Також ми писали, що російські загарбники атакували південь України ракетами. Повітряні сили попереджали про рух однієї з ворожих цілей у напрямку Затоки Одеської області.