У Херсоні від ранку лунають вибухи — росіяни обстріляли місто, є поранений
Російські війська у четвер, 7 березня, обстрілюють Херсон. Внаслідок цього у місті були пошкоджені цивільні об'єкти, поранена людина.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін в Telegram.
Обстріли Херсона 7 березня
За словами Прокудіна, внаслідок чергового обстрілу у Херсоні був пошкоджений приватний будинок, гаражні приміщення та припарковані поруч автівки.
Через російську атаку постраждав 45-річний чоловік — зараз він перебуває в лікарні. Відомо, що медики проводять його обстеження та надають допомогу.
Нагадаємо, ворог завдав ударів за допомогою БпЛА по території навчального полігону одного з навчальних закладів ДСНС на Харківщині.
Також ми писали, що російські загарбники атакували південь України ракетами. Повітряні сили попереджали про рух однієї з ворожих цілей у напрямку Затоки Одеської області.
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