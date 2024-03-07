В Херсоне с утра раздаются взрывы — россияне обстреляли город, есть раненный

Последствия обстрелов. Фото: скриншот с видео

Российские войска в четверг, 7 марта, обстреливают Херсон. В результате в городе были повреждены гражданские объекты, ранен человек.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин в Telegram.

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Скриншот поста Прокудина

Обстрелы Херсона 7 марта

По словам Прокудина, в результате очередных обстрелов в Херсоне был поврежден частный дом, гаражные помещения и припаркованные рядом автомобили.

Из-за российской атаки пострадал 45-летний мужчина — сейчас он находится в больнице. Известно, что медики проводят его обследование и оказывают помощь.

Напомним, враг нанес удары с помощью БПЛА по территории учебного полигона одного из учебных заведений ГСЧС в Харьковской области.

Также мы писали, что российские захватчики атаковали юг Украины ракетами. Воздушные силы предупреждали о движении одной из враждебных целей в направлении Залива Одесской области.