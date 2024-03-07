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Бодікамери правоохоронців зафіксували перші хвилини російського обстрілу Нікополя

7 березня 2024 15:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Бодікамери правоохоронців зафіксували перші хвилини російського обстрілу Нікополя
Зруйноване приміщення гіпермаркету у Нікополі. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські загарбники обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок цього сталося влучання у торгівельний центр у місті.

Відео перших хвилин після вибуху у гіпермаркеті оприлюднило Міністерство внутрішніх справ України у Telegram у четвер, 7 березня.

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Влучання по гіпермаркету у Нікополі

"Перші хвилини після обстрілу. Бодікамери поліцейських зафіксували наслідки російської атаки Нікополя", — говориться у повідомленні.

Правоохоронці повідомили, що загалом удар по торгівельному центр в Івано-Франківську тривав щонайменше півгодини. Від ворожого обстрілу загорілося приміщення площею майже 4000 квадратних метрів. 

В МВС також запевнили, що поліцейські та рятувальники перевірили, чи є постраждалі та евакуювали людей з території.

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти у середу, 6 березня, обстріляли торговельний центр у Нікополі Дніпропетровської області. Наразі там триває ліквідація пожежі.

Також внаслідок влучання в місті загорівся магазин та дістали руйнувань житлові будинки, авто, господарські споруди. Крім того, постраждала літня жінка.

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