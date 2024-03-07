Бодікамери правоохоронців зафіксували перші хвилини російського обстрілу Нікополя
Російські загарбники обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок цього сталося влучання у торгівельний центр у місті.
Відео перших хвилин після вибуху у гіпермаркеті оприлюднило Міністерство внутрішніх справ України у Telegram у четвер, 7 березня.
Влучання по гіпермаркету у Нікополі
"Перші хвилини після обстрілу. Бодікамери поліцейських зафіксували наслідки російської атаки Нікополя", — говориться у повідомленні.
Правоохоронці повідомили, що загалом удар по торгівельному центр в Івано-Франківську тривав щонайменше півгодини. Від ворожого обстрілу загорілося приміщення площею майже 4000 квадратних метрів.
В МВС також запевнили, що поліцейські та рятувальники перевірили, чи є постраждалі та евакуювали людей з території.
Раніше ми повідомляли, що російські окупанти у середу, 6 березня, обстріляли торговельний центр у Нікополі Дніпропетровської області. Наразі там триває ліквідація пожежі.
Також внаслідок влучання в місті загорівся магазин та дістали руйнувань житлові будинки, авто, господарські споруди. Крім того, постраждала літня жінка.
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