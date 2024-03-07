Бодікамери правоохоронців зафіксували перші хвилини російського обстрілу Нікополя

Зруйноване приміщення гіпермаркету у Нікополі. Фото: скриншот

Російські загарбники обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок цього сталося влучання у торгівельний центр у місті.

Відео перших хвилин після вибуху у гіпермаркеті оприлюднило Міністерство внутрішніх справ України у Telegram у четвер, 7 березня.

Читайте також:

Наслідки удару по Нікополю. Фото: скриншот

Влучання по гіпермаркету у Нікополі

"Перші хвилини після обстрілу. Бодікамери поліцейських зафіксували наслідки російської атаки Нікополя", — говориться у повідомленні.

Правоохоронці повідомили, що загалом удар по торгівельному центр в Івано-Франківську тривав щонайменше півгодини. Від ворожого обстрілу загорілося приміщення площею майже 4000 квадратних метрів.

В МВС також запевнили, що поліцейські та рятувальники перевірили, чи є постраждалі та евакуювали людей з території.

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти у середу, 6 березня, обстріляли торговельний центр у Нікополі Дніпропетровської області. Наразі там триває ліквідація пожежі.

Також внаслідок влучання в місті загорівся магазин та дістали руйнувань житлові будинки, авто, господарські споруди. Крім того, постраждала літня жінка.