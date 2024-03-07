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Бодикамеры правоохранителей зафиксировали первые минуты российского обстрела Никополя

7 марта 2024 15:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Бодикамеры правоохранителей зафиксировали первые минуты российского обстрела Никополя
Разрушено здание гипермаркета в Никополе. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские захватчики обстреляли Никополь Днепропетровской области. В результате произошло попадание в торговый центр в городе.

Видео первых минут после взрыва в гипермаркете обнародовало Министерство внутренних дел Украины в Telegram в четверг, 7 марта.

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Последствия удара по Никополю. Фото: скриншот

Попадания по гипермаркету в Никополе

"Первые минуты после обстрела. Бодикамеры полицейских зафиксировали последствия российской атаки Никополя", — говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили, что в общей сложности удар по торговому центру в Ивано-Франковске длился не менее получаса. От вражеских обстрелов загорелось помещение площадью почти 4000 квадратных метров.

В МВД также заверили, что полицейские и спасатели проверили, есть ли пострадавшие и эвакуировали людей с территории.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты в среду, 6 марта, обстреляли торговый центр в Никополе Днепропетровской области. Сейчас там идет ликвидация пожара.

Также в результате попадания в городе загорелся магазин и получили разрушения жилые дома, авто, хозяйственные постройки. Кроме того, пострадала пожилая женщина.

взрыв
Украина
обстрелы
Никополь
война в Украине
ракетный удар

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