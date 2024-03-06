В Дніпропетровській ОВА розповіли про наслідки атаки окупантів на Нікополь — де найгірша ситуація

Пожежа в Нікополі. Фото: Сергій Лисак / Telegram

Російські війська вкотре атакували Дніпропетровську область у середу, 6 березня. Під прицілом окупантів опинився Нікополь. Внаслідок влучання в місті загорівся магазин та дістали руйнувань житлові будинки, авто, господарські споруди. Крім того, постраждала літня жінка.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у Telegram.

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Лисак вказав, що в результаті атаки росіян у Нікополі виникла пожежа. Спалахнув великий магазин. Вогонь охопив площу розміром 4 тис. кв. м. На щастя, обійшлося без жертв.

Пожежа внаслідок обстрілу. Фото: Сергій Лисак / Telegram

Пожежа внаслідок обстрілу. Фото: Сергій Лисак / Telegram

Також за день відбулося ще два обстріли Нікополя. Загарбники завдали удару по місту з артилерії та дронів-камікадзе. Внаслідок атаки поранення дістала місцева мешканка.

"Постраждала літня жінка. Оговтуватиметься вдома. Горів житловий будинок, полум’я рятувальники вгамували. Пошкоджені шість приватних осель, три господарські споруди, авто і лінія електропередач", — розповів Лисак.

На додаток, російська армія поцілила свій безпілотник і на Марганецьку громаду. За даними голови ОДА, ніхто з місцевих не постраждав.

Зруйнований будинок внаслідок атаки РФ. Фото: Сергій Лисак / Telegram

Наслідки російської атаки. Фото: Сергій Лисак / Telegram

Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, 28 лютого російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок чергової атаки ворога загинула 61-річна жінка.

Також у ніч проти 27 лютого загарбники завдали удару по Дніпропетровській області з важкої артилерії. Внаслідок атаки пошкоджено ліцей та транспортні засоби.