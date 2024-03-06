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В Днепропетровской ОВА рассказали о последствиях атаки оккупантов на Никополь — где худшая ситуация

6 марта 2024 19:09
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Днепропетровской ОВА рассказали о последствиях атаки оккупантов на Никополь — где худшая ситуация
Пожар в Никополе. Фото: Сергей Лысак / Telegram
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Российские войска в очередной раз атаковали Днепропетровскую область в среду, 6 марта. Под прицелом оккупантов оказался Никополь. В результате попадания в городе загорелся магазин и получили разрушения жилые дома, авто, хозяйственные постройки. Кроме того, пострадала пожилая женщина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.

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Лысак указал, что в результате атаки россиян в Никополе возник пожар. Вспыхнул большой магазин. Огонь охватил площадь в размере 4 тыс. кв. м. К счастью, обошлось без жертв.

Пожар в магазине в результате обстрела
Пожар в результате обстрела. Фото: Сергей Лысак / Telegram
Пожар в магазине в результате обстрела
Пожар в результате обстрела. Фото: Сергей Лысак / Telegram

Также за день произошло еще два обстрела Никополя. Захватчики нанесли удар по городу из артиллерии и дронов-камикадзе. В результате атаки ранения получила местная жительница.

"Пострадала пожилая женщина. Будет приходить в себя дома. Горел жилой дом, пламя спасатели потушили. Повреждены 6 частных домов, 3 хозяйственные сооружения, авто и линия электропередач", — рассказал Лысак.

Вдобавок, российская армия выпустила свой беспилотник и на Марганецкую громаду. По данным главы ОГА, никто из местных не пострадал.

Разрушенный дом в результате атаки РФ
Разрушенный дом в результате атаки РФ. Фото: Сергей Лысак / Telegram
Последствия российской атаки
Последствия российской атаки. Фото: Сергей Лысак / Telegram
Скриншот сообщения Лисака
Скриншот поста Лысака

Напомним, 28 февраля российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. В результате очередной атаки врага погибла 61-летняя женщина.

Также в ночь на 27 февраля захватчики нанесли удар по Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. В результате атаки поврежден лицей и транспортные средства.

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