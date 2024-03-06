Окупанти обстріляли торговельний центр у Нікополі

Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: скриншот з відео

Російські окупанти у середу, 6 березня, обстріляли торговельний центр у Нікополі Дніпропетровської області. Наразі там триває ліквідація пожежі.

Про це повідомили "Суспільному" у пресслужбі Нікопольської РВА.

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"Війська РФ вдарили по одному з торгівельних центрів Нікополя. Чи є жертви нині невідомо", — заявили у Нікопольскій РВА.

Детальнішу інформацію оприлюднять після гасіння пожежі.

Нагадаємо, 6 березня російські загарбники завдали ракетного удару по Боровій Ізюмському району Харківської області. Внаслідок ворожої атаки загинув пенсіонер, ще семеро людей поранені, серед них троє підлітків.

Також окупанти завдали 328 ударів по Запорізькій області. Від ворожих ударів постраждало шість населених пунктів області.