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Окупанти обстріляли торговельний центр у Нікополі

6 березня 2024 18:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти обстріляли торговельний центр у Нікополі
Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти у середу, 6 березня, обстріляли торговельний центр у Нікополі Дніпропетровської області. Наразі там триває ліквідація пожежі.

Про це повідомили "Суспільному" у пресслужбі Нікопольської РВА.

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Допис про обстріл Нікополя. Фото: скриншот

Обстріл ТЦ у Нікополі

"Війська РФ вдарили по одному з торгівельних центрів Нікополя. Чи є жертви нині невідомо", — заявили у Нікопольскій РВА. 

Детальнішу інформацію оприлюднять після гасіння пожежі.

Нагадаємо, 6 березня російські загарбники завдали ракетного удару по Боровій Ізюмському району Харківської області. Внаслідок ворожої атаки загинув пенсіонер, ще семеро людей поранені, серед них троє підлітків.

Також окупанти завдали 328 ударів по Запорізькій області. Від ворожих ударів постраждало шість населених пунктів області.

війна
пожежа
Дніпропетровська область
обстріли
окупанти
Нікополь

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